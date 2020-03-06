Настя Каменских украсила обложку мужского журнала: сексуальные фото

На страницах журнала супруга Потапа предстала в нескольких откровенных нарядах: на обложке – в шелковой юбке с разрезом на бедре и металлическом топе. Один из самых сексуальных образов украинской певицы – черный боди с металлическими вставками на бедрах. Не менее эффектным вышел кадр, на котором NK позирует в маске, украшенной стразами.