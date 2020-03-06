Пт, 6.03.2020
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Настя Каменских украсила обложку мужского журнала: сексуальные фото

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Украинская знаменитость Настя Каменских украсила обложку весеннего номера мужского журнала XXL. NK предстала перед читателями в эротической фотосессии, демонстрируя стройную фигуру, пишет Сегодня.

На страницах журнала супруга Потапа предстала в нескольких откровенных нарядах: на обложке – в шелковой юбке с разрезом на бедре и металлическом топе. Один из самых сексуальных образов украинской певицы – черный боди с металлическими вставками на бедрах. Не менее эффектным вышел кадр, на котором NK позирует в маске, украшенной стразами.

Весна – это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений,

– написала NK на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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