Пт, 6.03.2020
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«Женщина-праздник»: Успенская в мини-платье продемонстрировала стройные ноги

Любовь Успенская

ФОТО: Konstantin Sednev

Любовь Успенская в белом наряде и сапогах восхитила фолловеров стройными ногами. 66-летняя звезда выложила кадр на своей странице в Instagram из гостиничного номера в Баку. «Королева русского шансона» для выхода на сцену предпочла белоснежное мини-платье с бахромой, которые выгодно подчеркнуло ее формы, пишет Пятый канал.

Только Баку сегодня смог поднять мне настроение: настолько теплый, солнечный город!

— заявила звезда.

В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Хейтеры ругали исполнительницу за неподобающий наряд для ее возраста, другие, наоборот, восхищались изящной фигурой звезды и ее прекрасным внешним видом.

Женщина-праздник, платье — огонь;

Люба, вы великолепны!

Восхищаюсь Вами;

Красавица,

— написали фанаты.

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