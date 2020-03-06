«Женщина-праздник»: Успенская в мини-платье продемонстрировала стройные ноги

Любовь Успенская в белом наряде и сапогах восхитила фолловеров стройными ногами. 66-летняя звезда выложила кадр на своей странице в Instagram из гостиничного номера в Баку. «Королева русского шансона» для выхода на сцену предпочла белоснежное мини-платье с бахромой, которые выгодно подчеркнуло ее формы, пишет Пятый канал.