АКТУАЛЬНО! ⟩ Как сохранить жизнь букету? Советы флориста

8 марта по праву считается днем цветов. Тонны растений расхватывают в магазинах за считанные часы, чтобы порадовать любимых женщин в светлый праздник. Но как сохранить свежесть букета на долгие дни и даже недели? Советами по уходу за цветами с 5-tv.ru поделилась флорист Мария Новикова.

Упакуйте цветы

При покупке букета обязательно попросите флориста завернуть его в упаковку, чтобы он не замерз на улице. Идеальная температура для цветов 5–7 градусов. Именно такие климатические условия поддерживается в специальном холодильнике, где хранятся растения в магазине.

Букет цветов не любит сильных перепадов температур. Это касается и того, как вы планируете хранить его дома. Не нужно убирать цветы на ночь на балкон или хранить возле отопительных приборов. Это все для него губительно.

Подрежьте стебли

Прежде чем поставить букет в вазу, подрежьте стебли цветов. Например, срез розы засыхает за 30 секунд, его нужно обновлять каждый раз, когда вы достаете букет из воды. Обрезайте засохшие части стебля секатором или садовыми ножницами, но не канцелярскими. Они перегибают его и способствуют быстрому увяданию цветка.

Уберите фрукты

Важно не ставить букет рядом с фруктами. При нагревании они выделяют губительный для цветов газ — этилен. Вещество способствует быстрому старению бутона.

Флорист посоветовала приобрести «кризал» — специальную подкормку для срезанных цветов, которая делает их менее восприимчивыми к воздействию этилена. Удобрение значительно продлит их жизнь.

Не кладите цветы в ванну

Один из самых популярных методов сохранения свежести цветов — окунуть букет в ванну с холодной водой на некоторое время. Мария Новикова советует этого не делать, потому что охлаждение стебля вместе с бутоном способствует гниению цветка.