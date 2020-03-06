ВИДЕО ⟩ Мужчина получил права, растерялся и через десять минут утопил авто в реке

Как объяснил полиции незадачливый водитель по фамилии Чжан, сворачивая на узкий мост, он неожиданно увидел перед собой двух пешеходов и растерялся. Мужчина запаниковал и резко повернул руль влево, в результате чего автомобиль упал с моста в реку, пишет Сегодня.

Китайцу удалось самостоятельно выбраться из автомобиля. Прохожие помогли ему вылезти на берег и дали сухую одежду. Автомобиль извлекли из воды полицейские при помощи подъемного крана.

Пока неизвестно, будет ли водитель наказан. Максимальный штраф за использование телефона за рулем в Китае – 200 юаней (около 25 евро).