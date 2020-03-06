ВИДЕО ⟩ Мужчина получил права, растерялся и через десять минут утопил авто в реке

Житель китайского города Цзуньи, провинция Гуйчжоу, отвлекся на телефон и утопил новую машину в реке через десять минут после экзамена по вождению. Курьезный инцидент произошел в китайском городе Цзуньи. Об этом сообщает издание Unilad.
Как объяснил полиции незадачливый водитель по фамилии Чжан, сворачивая на узкий мост, он неожиданно увидел перед собой двух пешеходов и растерялся. Мужчина запаниковал и резко повернул руль влево, в результате чего автомобиль упал с моста в реку, пишет Сегодня.
Китайцу удалось самостоятельно выбраться из автомобиля. Прохожие помогли ему вылезти на берег и дали сухую одежду. Автомобиль извлекли из воды полицейские при помощи подъемного крана.
Пока неизвестно, будет ли водитель наказан. Максимальный штраф за использование телефона за рулем в Китае – 200 юаней (около 25 евро).
В китайской прессе все чаще пишут о том, что необходимо ужесточить наказание за использование смартфона за рулем. Обсуждение этой проблемы актуализировалось после инцидента в апреле 2019 года, когда женщина погибла на скоростном шоссе в провинции Фудзянь. Полиция установила, что в течение получаса она отправила 34 сообщения.