Астролог Василиса Володина назвала три знака Зодиака, у кого наступит белая полоса в марте

Известный астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых ждет белая полоса в наступившем месяце, пишет Topnews.
Успешными лидерами месяца станут Скорпионы. По мнению Василисы Володиной, вам удастся справиться с жизненным негативом, который свалился на вас в последнее время. Вас ожидает смена настроения с плохого на хорошее, причем в вашу жизнь в этом месяце придут люди из прошлого, принеся с собой не только приятные воспоминания, но и перспективные проекты будущего.
В марте 2020 года окончание черной полосы произойдет и у Водолеев. Однако представителям этого знака Зодиака для достижения успеха необходимо отпустить прошлое, разорвав с ним связь. Перестаньте общаться с токсичными людьми. Живите настоящим. Настройтесь на позитив, и тогда начало весны этого года станет одним из самых лучших периодов в вашей жизни.