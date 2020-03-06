Пт, 6.03.2020
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Астролог Василиса Володина назвала три знака Зодиака, у кого наступит белая полоса в марте

Белая полоса в жизни. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Известный астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых ждет белая полоса в наступившем месяце, пишет Topnews.

По ее словам, Раков ждут счастливые перемены в ближайшее время. Тяжело начавшийся год принес представителям этого знака Зодиака много проблем и трудностей, однако уже в марте неприятности останутся позади, и вас ожидает стабильный период гармонии. Неприятности будут сами уходить одна за другой, а на работе и в личной жизни вас ждет процветание и рост.

Успешными лидерами месяца станут Скорпионы. По мнению Василисы Володиной, вам удастся справиться с жизненным негативом, который свалился на вас в последнее время. Вас ожидает смена настроения с плохого на хорошее, причем в вашу жизнь в этом месяце придут люди из прошлого, принеся с собой не только приятные воспоминания, но и перспективные проекты будущего.

В марте 2020 года окончание черной полосы произойдет и у Водолеев. Однако представителям этого знака Зодиака для достижения успеха необходимо отпустить прошлое, разорвав с ним связь. Перестаньте общаться с токсичными людьми. Живите настоящим. Настройтесь на позитив, и тогда начало весны этого года станет одним из самых лучших периодов в вашей жизни.

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