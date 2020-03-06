Астролог Василиса Володина назвала три знака Зодиака, у кого наступит белая полоса в марте

По ее словам, Раков ждут счастливые перемены в ближайшее время. Тяжело начавшийся год принес представителям этого знака Зодиака много проблем и трудностей, однако уже в марте неприятности останутся позади, и вас ожидает стабильный период гармонии. Неприятности будут сами уходить одна за другой, а на работе и в личной жизни вас ждет процветание и рост.