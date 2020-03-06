Меган Маркл впервые после раскола в королевской семье прилетела в Лондон

Уже 31 марта 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально отделяются от королевской семьи. Последние месяцы герцогиня провела в Канаде вместе со своим сыном Арчи Харрисоном. Сам принц Гарри уже неделю провел в Британии, выполняя свои последние королевские обязанности. 5 марта к нему присоединилась и сама Меган.
Так, фотографам удалось запечатлеть бывшую актрису у входа в лондонский отель The Goring Hotel. Ее появление на публике уже стало настоящей сенсацией, ведь британцы не видели Меган Маркл длительное время. Также в объективы камер попал и супруг герцогини – принц Гарри.
Супруги выглядели весьма счастливыми, несмотря на дождливую погоду. К слову, Маркл появилась в бежевом пальто и по традиции на шпильках. Что герцоги делали в этом отеле – неизвестно. Многие предполагают, что супруги предпочли остановиться именно там. Вечером Меган Маркл и принца Гарри ожидают на ежегодной премии Фонда Endeavour — Endeavour Fund Awards.