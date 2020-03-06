Меган Маркл впервые после раскола в королевской семье прилетела в Лондон

Уже 31 марта 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально отделяются от королевской семьи. Последние месяцы герцогиня провела в Канаде вместе со своим сыном Арчи Харрисоном. Сам принц Гарри уже неделю провел в Британии, выполняя свои последние королевские обязанности. 5 марта к нему присоединилась и сама Меган.