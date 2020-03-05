ВИДЕО ⟩ Звезда в шоке: Киркоров снялся в рекламе подгузников

А 17 февраля Филипп Киркоров объявил в социальных сетях о начале поисков своей королевы и запустил конкурс #Корольищеткоролеву. Чтобы стать претенденткой на трон, конкурсанткам необходимо было сделать фотографию или видео на фоне дисплея с изображением Филиппа Киркорова в любой «Пятерочке», написать в тексте поста, почему именно она достойна стать королевой, и поделиться в социальных сетях с хештегом #Корольищеткоролеву. На данный момент прием заявок на конкурс уже завершен, а реклама подгузников от Киркорова в Сети и на телевидении осталась. Смотрите сами!