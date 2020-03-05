НЕ УЗНАЕТ НИКТО! ⟩ Стас Михайлов сделал пластику у хирурга Деми Мур

Певец С тас Михайлов неожиданно преобразился, чем немало удивил публику. 50-летний артист появился в шоу Максима Галкина в образе рэпера: в черной майке, широких штанах и кроссовках, в темных очках и с массивной цепью на руке. Ко всему прочему исполнитель заметно помолодел, а его зачесанные назад волосы внезапно стали густыми.

Оказалось, что дело вовсе не в изменении стиля одежды и баснословно дорогой обуви: Стас Михайлов признался, что потратил на кроссовки 1500 долларов. По слухам, певец месяц провел в США, где основательно переделал себе лицо. Пластику же российскому артисту делал известный пластический хирург Брайан Новак, работающий в Голливуде. Говорят, именно этот специалист трудился над преображением Деми Мур в свое время.

Как пишет Telegram-канал «Курятник», американский врач омолаживает звезд по новому методу, после которого на теле пациента не остается никаких шрамов и швов, а реабилитация сделавшим у него пластику тоже не требуется. Вот поэтому Стас Михайлов и смог так быстро восстановиться и вернуться в Россию с новым лицом. Правда, удовольствие это не из дешевых: за месяц пребывания в клинике певец заплатил 30 тысяч долларов. Хотя, если учесть, сколько кумир женщин тратит на кроссовки, это для него не такая уж крупная сумма.