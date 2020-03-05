ВИДЕО ⟩ Реакция кота на котенка, которого хозяин только что принес домой, поразила Сеть

Представители третьего подвида выкатывают хозяину ультиматум: «Значит, так. Или он — или я», а новичку устраивают такую невсёкотумасленицу, что Куклачев не горюй. Кое-кто в конце концов мутирует в подвид номер один, а то и номер два, но до этого счастливого времечка неофитам надо как-то дожить, пишет maximonline.ru.

Мы не знаем, к какому подвиду относится кот-старожил из этого видео. Слишком мало фактов, чтобы выдвигать версии, Ватсон. Собственно, только взгляд, которым зверь одаривает деточку-рыжика. И подпись, с которой кадры были выложены на Reddit : «Мой кот невероятно взволнован котенком, которого я того что принес домой». Комментаторы тоже разошлись во мнениях.

Одни считают, что эти глаза напротив ничего доброго не сулят, другие, напротив, уверены: старый кот, грозный кот никакой не грозный, а напротив — ленивым движением век дает понять: будь спок, юнга, никто тебя тут и лапой не тронет.

Как бы то ни было, этот взгляд надо видеть. Хотя для того, чтобы вынести свою интернет-экспертную оценку.