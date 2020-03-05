Чт, 5.03.2020
Журналистское расследование по-русски: жительница Ласнамяэ дважды попалась на уловку мошенников СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Эстонка разыграла жениха-африканца: перед свадьбой должен три ночи спать с моими родителями

ФОТО: скриншот видео

Сегодня героями реалити-шоу «Наша свадьба» на эстонском канале TV3 станут чудесные Кристийна и Тамба, а перчинку в подготовку к их свадьбе добавила сама невеста и ее выходки, пишет Uudised.tv3.ee.

Женщина сказала будущему мужу, что есть в Эстонии такая традиция, что жених должен до свадьбы три ночи спать в одной кровати с тёщей и тестем. 

«Я ему сказала, что в нашем доме есть такая традиция, что как только он входит в нашу семью, нужно три ночи спать с моей матерью и отцом в одной кровати. Также я ему сказала, что перед сном он может выбрать один комплект пижамы - в клеточку или в полосочку!» - весело рассказала женщина. 

Кристийна из Вяндра встретилась с африканцем Тамбой во время ее работы в Лондоне. Все поездки и походы в ресторан были отменены целый год. Деньги откладывали на свадьбу. 

НАВЕРХ