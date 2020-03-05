Эстонка разыграла жениха-африканца: перед свадьбой должен три ночи спать с моими родителями

Женщина сказала будущему мужу, что есть в Эстонии такая традиция, что жених должен до свадьбы три ночи спать в одной кровати с тёщей и тестем.

«Я ему сказала, что в нашем доме есть такая традиция, что как только он входит в нашу семью, нужно три ночи спать с моей матерью и отцом в одной кровати. Также я ему сказала, что перед сном он может выбрать один комплект пижамы - в клеточку или в полосочку!» - весело рассказала женщина.