ГАЛЕРЕЯ ⟩ На концерт 5MIINUST в клубе Teater собрались самые большие любители вечеринок

Самая популярная эстонская рэп-группа 5MIINUST дала грандиозный концерт в клубе Teater в прошлую пятницу. На этот раз главный гость серии вечеринок Kes Ütles Mjäu? собрал так много поклонников своей музыки, что за несколько часов до открытия клуба у его дверей образовалась огромная очередь.
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Группа 5miinust вместе с Reket уже отправились тур по Австралии. Первый концерт пройдет в Эстонском доме в Сиднее уже завтра, 6 марта, а второй - через неделю в Западной Австалии в городе Перт. Мероприятия рассчитаны на людей не моложе 18 лет, а билеты стоят 45 Австралийских долларов (примерно 28 евро).
Член группы 5miinust Estoni Kohver прокомментировал Elu24, что до этого зарубежные концерты были только в Финляндии. Это означает, что границы теперь расширены примерно на 13 000 километров.