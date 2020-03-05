ГАЛЕРЕЯ ⟩ На концерт 5MIINUST в клубе Teater собрались самые большие любители вечеринок

Группа 5miinust вместе с Reket уже отправились тур по Австралии. Первый концерт пройдет в Эстонском доме в Сиднее уже завтра, 6 марта, а второй - через неделю в Западной Австалии в городе Перт. Мероприятия рассчитаны на людей не моложе 18 лет, а билеты стоят 45 Австралийских долларов (примерно 28 евро).