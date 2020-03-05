Первое большое интервью Давида Манукяна об отношениях с Бузовой, «Плане Б», обвинениях в аферах и опасном бизнесе

DAVA рассказал, как ему удалось завоевать сердце самой популярной девушки страны, почему его обвиняют в мошенничестве и называют альфонсом, из-за чего ему пришлось расплачиваться за ошибки родного отца и отдавать многомиллионные долги, а также как начиналась его блогерская карьера, с кем он мечтает записать совместный трек и кто был его первой любовью.

Конечно, одной из главных тем выпуска стали отношения Давида и Ольги, которые не только стали самыми хайповыми и обсуждаемыми, но и породили множество слухов и мифов о том, что же все-таки происходит между ребятами. Масла в огонь сетевых обсуждений подлило участие Бузовой в проекте «План Б», где она должна была искать свою любовь, будучи уже знакомой с Давой. На все вопросы фанатов и обвинения хейтеров он ответил лично.