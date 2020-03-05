Правильный отпуск по знаку Зодиака: строим планы на 2020 год

Планирование летних отпусков начинается уже сейчас, и в 2020 году представителям всех знаков Зодиака астрологи рекомендуют прислушаться к себе, чтобы отдых стал действительно приятным и принес только положительные эмоции.
Возможность отдохнуть от работы и набраться сил, как правило, есть лишь раз в году, и упускать такой шанс не стоит. Отпуск — это время для путешествий по излюбленным местам, а также расширение горизонтов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к астрологам, чтобы выбрать идеальное место для своего путешествия. Слушая свое сердце, можно подобрать идеальный вариант, который подойдет именно вам и станет для вас незабываемым.
Овен
Деятельным Овнам вряд ли придется по нраву отдых в отеле «все включено». Жажда приключений у них в крови, поэтому им стоит рассмотреть интересные маршруты с большим количеством экскурсий или поехать куда-нибудь дикарями с палатками в компании верных друзей. Даже семейный отпуск для Овнов может стать приключением, если выбрать город с богатой историей и возможностью подняться в горы или покорить непролазные джунгли.
Телец
Тельцы любят отдыхать с комфортом, но им астрологи рекомендуют первые дни остаться дома, чтобы вдоволь поваляться на кровати и побездельничать. Сам отпуск они смогут провести в хорошем отеле с качественной, вкусной едой и насыщенными развлекательными программами. Комфорт Тельцы ценят превыше всего, а значит, выбирать можно любую страну, где сервис на хорошем уровне.
Близнецы — противоречивые натуры, которым хочется получить все и сразу. Им подойдет активный отдых с возможностью пожить в хорошем номере. Дни безмятежности им лучше всего чередовать с активными нагрузками и экскурсиями. Астрологи рекомендуют прислушаться к себе, чтобы правильно выбрать направление. Заказать путевку можно уже сейчас, так что можно смело мониторить сайты и искать то место, куда тянет особенно сильно.
Рак
Ракам больше всего подойдет отдых, который не требует активных и длительных поездок. Раки — прирожденные семьянины, поэтому им сложно расставаться с близкими. Им прекрасно подойдет отпуск, проведенный на море в снятом заранее домике или небольшом отеле. Спокойная домашняя обстановка, неспешные прогулки, ласковый бриз, — все это воодушевит их и поможет быстро набраться сил. Тем, кому не хочется длительных путешествий, астрологи рекомендуют рассмотреть отдых на туристической базе, находящейся в живописном сосновом лесу.
Лев
Львам отдыхать нужно там, где есть общение и можно блеснуть своими знаниями перед незнакомыми людьми. Представители этого знака привыкли быть в центре внимания и любят популярные места, а значит, вряд ли оценят отдых на необитаемом острове. Им по душе придется модный курорт, причем желательно за границей — например, Болгария, Италия, Индия или иные места, где туристов много, а климат — жаркий.
Трудолюбивые Девы умудряются работать даже во время заслуженного отдыха, однако их нельзя за это винить. Девы попросту не смогут уснуть, если не выполнят пару пунктов из личного плана. Однако во время отдыха астрологи рекомендуют им сфокусироваться на делах для себя: прочитать книгу, посмотреть фильм, лежа на любимом диване, посадить цветы на даче. Даже если отпуск будет проходить не дома, Девы все равно найдут, чем себя занять, и это будет лучшим времяпровождением для них.
Весы
Весам подойдет отдых в окружении искусства. Утонченным представителям этого знака по душе придутся поездки в известные музеи, посещение интересных выставок и стран с богатой историей. Новые эмоции, впечатления и знания вдохновят на подвиги, а также помогут надолго запомнить путешествие мечты. Идеально будет отправиться в Европу.
Скорпион
Скорпионам подойдет отдых, где они смогут общаться, причем не только с близкими людьми, но и с новыми знакомыми. Им противопоказано одиночество на длительное время, поэтому уединяться Скорпионам вряд ли захочется. Зато в небольшом курортном городке они смогут получить все и сразу: качественный отдых, общение и новые достопримечательности. Местное население охотно поделится интересными маршрутами к местным красотам.
Стрелец
Стрельцам чаще всего по нраву отпуск в веселой компании, которой не чужды развлечения и даже экстрим. В связи с этим им стоит выбирать те места, маршруты которых изобилуют не только ночными клубами, но и горными серпантинами, возможностью посетить пещеры, сплавиться по горной реке. Южные направления в этом плане вполне окупят все требования, даже если не выезжать за пределы страны.
Козерог
Водолеи предпочитают отпуск, в котором они будут сами формировать свой досуг — например, взять машину напрокат и обследовать незнакомый город, а вечером созерцать закат на самой высокой его точке, наслаждаясь тишиной. Авантюры также могут разнообразить их досуг, поэтому Водолеи могут выбрать не одно, а несколько мест, перемещаясь от города к городу и не испытывая при этом дискомфорта.
Рыбы
Рыбы предпочитают отдых в тесной компании друзей, однако они совершенно не прочь изменить своим предпочтениям и в один из дней выбраться на шумные улочки или посетить клуб, чтобы потанцевать под зажигательные ритмы. В 2020 году астрологи рекомендуют им выбирать для отдыха места своей стихии — рядом с морем, крупной рекой или большим озером, чтобы вдосталь накупаться и позагорать, восстанавливая силы.