Правильный отпуск по знаку Зодиака: строим планы на 2020 год

Возможность отдохнуть от работы и набраться сил, как правило, есть лишь раз в году, и упускать такой шанс не стоит. Отпуск — это время для путешествий по излюбленным местам, а также расширение горизонтов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к астрологам, чтобы выбрать идеальное место для своего путешествия. Слушая свое сердце, можно подобрать идеальный вариант, который подойдет именно вам и станет для вас незабываемым.

Овен

Деятельным Овнам вряд ли придется по нраву отдых в отеле «все включено». Жажда приключений у них в крови, поэтому им стоит рассмотреть интересные маршруты с большим количеством экскурсий или поехать куда-нибудь дикарями с палатками в компании верных друзей. Даже семейный отпуск для Овнов может стать приключением, если выбрать город с богатой историей и возможностью подняться в горы или покорить непролазные джунгли.

Телец

Тельцы любят отдыхать с комфортом, но им астрологи рекомендуют первые дни остаться дома, чтобы вдоволь поваляться на кровати и побездельничать. Сам отпуск они смогут провести в хорошем отеле с качественной, вкусной едой и насыщенными развлекательными программами. Комфорт Тельцы ценят превыше всего, а значит, выбирать можно любую страну, где сервис на хорошем уровне.

Близнецы

Близнецы — противоречивые натуры, которым хочется получить все и сразу. Им подойдет активный отдых с возможностью пожить в хорошем номере. Дни безмятежности им лучше всего чередовать с активными нагрузками и экскурсиями. Астрологи рекомендуют прислушаться к себе, чтобы правильно выбрать направление. Заказать путевку можно уже сейчас, так что можно смело мониторить сайты и искать то место, куда тянет особенно сильно.

Рак

Ракам больше всего подойдет отдых, который не требует активных и длительных поездок. Раки — прирожденные семьянины, поэтому им сложно расставаться с близкими. Им прекрасно подойдет отпуск, проведенный на море в снятом заранее домике или небольшом отеле. Спокойная домашняя обстановка, неспешные прогулки, ласковый бриз, — все это воодушевит их и поможет быстро набраться сил. Тем, кому не хочется длительных путешествий, астрологи рекомендуют рассмотреть отдых на туристической базе, находящейся в живописном сосновом лесу.

Лев

Львам отдыхать нужно там, где есть общение и можно блеснуть своими знаниями перед незнакомыми людьми. Представители этого знака привыкли быть в центре внимания и любят популярные места, а значит, вряд ли оценят отдых на необитаемом острове. Им по душе придется модный курорт, причем желательно за границей — например, Болгария, Италия, Индия или иные места, где туристов много, а климат — жаркий.

Дева