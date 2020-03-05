СКАНДАЛ! ⟩ Стало известно, почему Кудрявцеву заменили на Бузову на премии «Муз-ТВ»

Об этом она узнала из соцсетей и бурно возмутилась из-за того, что руководство канала не посчитало нужным сообщить ей об этом лично.

На новость отреагировала блогер Лена Миро, как всегда разразившись едким постом в своем "Живом Журнале".

"Даже натянув рожу и замазав ее фильтрами, Лера всё равно выглядит как пожилая женщина, кем, собственно, и является по паспорту", - пишет Миро, подчеркивая, что раньше Кудрявцевой было что предложить телеканалу - свою внешность и большой бюст, а теперь, после операции по удалению имплантов, Лера потеряла свою ценность.

"Вместо Леры шепелявить в микрофон будет Оля. Она и помоложе, и поистеричнее. А в остальном - такая же страшная, как Лера, такая же неумная", - пишет блогер.

При этом она предложила Кудрявцевой перепрофилироваться, а в качестве примера привела Розу Сябитову и Ларису Гузееву, которые могут теперь учить молодых девушек тому, как быть "мудрой женщиной".

Между тем, директор "Муз-ТВ" Арман Давлетяров заявил, что его удивила сложившаяся ситуация с Лерой. "Дело в том, что у "Премии "Муз-ТВ" нет никаких долгосрочных контрактов с ведущими - ни с одним из них. Каждый год составы ведущих меняются. Да, действительно Лера Кудрявцева вела премию каждый год, за исключением одного, - это было связано с ее декретом. В этом году решением организаторов премии было в очередной раз поменять состав ведущих, это нормальная практика", - цитирует его слова Super.

Давлетяров подчеркнул, что в такой же ситуации оказались Настя Ивлеева, Дмитрий Нагиев и Михаил Галустян, которые ранее тоже вели премию.