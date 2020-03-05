Астролог о подарке на 8 марта для каждой представительницы знака Зодиака

Мещерская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru порекомендовала, что подарить каждой представительнице знака Зодиака на 8 марта.

Овен — самый страстный знак, поэтому женщине-Овну нужно обязательно подарить цветы. «Причем это ни в коем случае не должны быть какие-нибудь полевые ромашки, что-то яркое красивое, что-то выделяющееся из общей массы», — сказала эксперт.

Также она добавила, что женщине-Овну желательно подарить что-то связанное с эмоциями и активностью. Например, абонементы на массаж или в спа-салон.

Тельцы обожают вкусно поесть, поэтому желательно пригласить девушку в ресторан и подарить ей там цветы, которым она также будет рада. Кроме того, Тельцы любят все, что касается ухода и красоты, поэтому смело можно вручить косметические средства.

Однако не все предпочтут получить в подарок цветы. Самый коммуникативный знак — Близнецы. Представительница этого знака Зодиака будет рада всему, что связано с общением и контактами. «Это могут быть, конечно, как телефоны, так и средства общения — планшеты. Самое интересное что ей вполне подойдут и настольные игры», — рассказывает Марина.

Самую чувственную и эмоциональную женщину, рожденную под зодиакальным знаком Рак, нужно окружить вниманием, любовью и заботой. Лучшим подарком для этой девушки будут цветы. Также эти дамы будут рады всему, что поможет создать им дома комфорт и уют. Вплоть до кухонной утвари: женщина-Рак не обидится, если 8 марта в подарочной коробке окажется сковородка.

Женщине-Льву можно только то, что будет вызывать восхищение не только у нее самой, но и у ее подруг, утверждает астролог Марина Мещерская. «Дорогие красивые букеты или яркие, стильные украшения, которые могут доставить удовольствие», — заявляет она.

Еще в качестве презента подойдут билеты на масштабный концерт или на премьерный спектакль в театре.

Девы — самый рациональный знак, поэтому специалист не советует им преподносить то, что окажется бесполезной вещью. Мужчинам лучше поинтересоваться у своей дамы, чего же она хочет получить в подарок, чтобы не огорчить ее 8 марта.

Легче будет мужчинам, чья дама по знаку зодиака Весы. Она оценит изящный букет цветов, а также сюрприз, который ей доставит эстетическое удовольствие. Но ни в коем случае не вручать презенты, связанные с бытом.

Самому страстному знаку зодиака Скорпиону можно подарить что-нибудь оригинальное. Астролог считает, что «милыми» подарками для женщины-Скорпиона может стать боксерская груша или перочинный ножик с откидным лезвием, а также предмет из магазина ужасов.

Стрельцы любят шикарные и статусные вещи. Причем для представительницы этого знака также подойдет букет цветов, но он должен быть шикарным. «Для Стрельца будет достаточно и букета, но это должно быть так, чтобы был „вау“ эффект», — подчеркивает эксперт.

Козероги так же рациональны, как и Девы, поэтому лучше вручить то, что пригодится возлюбленной. «Рациональный подарок — это то, что требуется для Козерога. Все остальное они просто не поймут — поставят или положат куда-нибудь в дальний ящик», — заключает собеседник.

Водолеи оценят необычный сюрприз, то есть все, что не банально. Женщина-Водолей не отреагирует на примитивный букет цветов, поэтому лучшим презентом для нее станет все, что она не ожидает увидеть.