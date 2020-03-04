Вычисляем коренных петербуржцев: всего семь слов, которые их выдают

О том, что речь жителей Санкт-Петербурга отличается от москвичей и русских из Прибалтики, знают многие. Есть слова, которые используют исключительно местные жители, по ним можно определить: с коренным петербуржцем вы общаетесь или с приезжим. Рассказываем.
1. Кура
Да-да, не курицей, а именно курой называют тут возмужавшего цыпленка. Куру часто едят с гречей, при упоминании которой пренебрежительные суффиксы неуместны, пишет Zen.Yandex.ru.
2. Парадная
Подъезды в Петербурге, особенно в центральной его части, действительно сложно назвать этим будничным словом. Это самые что ни на есть парадные. Возможно, такую красоту жители других городов тоже называли бы так.
3. Шаверма
Почему-то привычную всей России да и Эстонии шаурму в Питере величают шавермой, хотя на вид и вкус она абсолютно ничем не отличается.
4. Пышка
В Санкт-Петербурге неслучайно так много пышечных, а вовсе не пончиковых. Слово «донатс» тут тоже не приживается, потому что пухлое кольцо из теста на местном диалекте называется «пышка» и точка.
5. Бадлон
Бадлоны носят не только в Петербурге, но называют их так только тут. Во всех других городах России это обычная водолазка. Филологи до сих пор ищут версии, откуда взялось это слово. Самая распространенная: от ban-lon — названия синтетического материала, из которого делали первые водолазки в 60-70 гг. Как «банлон» эволюционировал сначала в «бодлон», а потом в «бадлон», доподлинно неизвестно.
6. Поребрик
В Питере поребрики популярнее бордюров, но тут, в отличие от пышек и шаверм, разница все же есть, хоть и небольшая. Оба они отделяют проезжую часть от тротуаров и газонов, но поребрик возвышается над тем и другим и обычно уже бордюра. Последний в свою очередь идет вровень с тротуаром и выглядит как ступенька к проезжей части.
7. Булка
Если во всей России хлеб — понятие общее, то в Санкт-Петербурге — вполне конкретное: ржаной. Хлеб не может быть белым, из пшеничной муки тут пекут исключительно булки. Так что не вздумайте попросить в местном магазине булку хлеба — будете выглядеть нелепо.