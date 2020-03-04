Вычисляем коренных петербуржцев: всего семь слов, которые их выдают

1. Кура

Да-да, не курицей, а именно курой называют тут возмужавшего цыпленка. Куру часто едят с гречей, при упоминании которой пренебрежительные суффиксы неуместны, пишет Zen.Yandex.ru.

2. Парадная

Подъезды в Петербурге, особенно в центральной его части, действительно сложно назвать этим будничным словом. Это самые что ни на есть парадные. Возможно, такую красоту жители других городов тоже называли бы так.

3. Шаверма

Почему-то привычную всей России да и Эстонии шаурму в Питере величают шавермой, хотя на вид и вкус она абсолютно ничем не отличается.

4. Пышка

В Санкт-Петербурге неслучайно так много пышечных, а вовсе не пончиковых. Слово «донатс» тут тоже не приживается, потому что пухлое кольцо из теста на местном диалекте называется «пышка» и точка.

5. Бадлон

Бадлоны носят не только в Петербурге, но называют их так только тут. Во всех других городах России это обычная водолазка. Филологи до сих пор ищут версии, откуда взялось это слово. Самая распространенная: от ban-lon — названия синтетического материала, из которого делали первые водолазки в 60-70 гг. Как «банлон» эволюционировал сначала в «бодлон», а потом в «бадлон», доподлинно неизвестно.

6. Поребрик

В Питере поребрики популярнее бордюров, но тут, в отличие от пышек и шаверм, разница все же есть, хоть и небольшая. Оба они отделяют проезжую часть от тротуаров и газонов, но поребрик возвышается над тем и другим и обычно уже бордюра. Последний в свою очередь идет вровень с тротуаром и выглядит как ступенька к проезжей части.

7. Булка