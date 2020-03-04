ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллиннском порту пассажирам измеряют температуру

Термокамера установлена в зоне выхода прибывающих пассажиров и сканирует температуру тела всех проходящих. Рядом находятся мониторы, показывающие работникам данные измерений, и консультанты Красного креста, к кому можно добровольно обратиться в случае температуры выше 38 градусов. Человек может отказаться от осмотра.

Специалисты объясняют, как действовать дальше в сложившейся ситуации, при необходимости выдают защитные маски, заново измеряют температуру и выясняют наличие прочих респираторных заболеваний. Если выясняется, что ситуация критическая, то за человеком прибудет скорая помощь.