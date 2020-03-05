Как сейчас выглядит самая красивая девочка в мире

Тилан Блондо ФОТО: Federico Pestellini via www.imago-images.de/imago images/PanoramiC

Знаменитость продемонстрировала свою прекрасную внешность на выставке на Неделе моды в Париже. 18-летняя манекенщица предстала в черной дизайнерской джинсовой куртке, которая облегала ее стройную фигуру. Тилан зачесала волосы назад в высокий хвост и добавила к своему образу яркий макияж.

Тилан Блондо ФОТО: J.M. HAEDRICH/SIPA/J.M. HAEDRICH/SIPA

Кроме того, модель радует поклонников и более откровенными снимками на своей странице в Instagram. Летом 2019 года звезда публиковала смелый кадр в ярко-розовом бикини, который собрал сотни восхищенных комментариев.

Тилан Блондо ФОТО: J.M. HAEDRICH/SIPA/J.M. HAEDRICH/SIPA

Также юная знаменитость показывала фото в длинном платье с открытыми плечами и в костюме с глубоким декольте.

В данный момент Тилан Блондо сотрудничает с мировыми брендами Сhanel, Little Eleven Paris, H& M, Dolce& Gabbana, L'Oréal Paris.