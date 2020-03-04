ФОТО ⟩ Пилот пассажирского самолета нарисовал в небе эротический силуэт

Как отмечается, узор появился в небе из-за того, что пилот авиакомпании Lufthansa, которая признана крупнейшим авиаперевозчиком в Европе, был вынужден зайти на второй круг после первой неудачной попытки посадить лайнер.

Пользователи Сети в комментариях начали шутить. "Это женщина-пилот, которая узнала об измене мужа и пытается дать ему понять, что она уже купила длинный острый нож", – написал один из юзеров. "О, это если бы я был пилотом", – отметил другой. "Из Франкфурта с любовью", – отшутился третий.