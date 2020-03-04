ФОТО ⟩ Пилот пассажирского самолета нарисовал в небе эротический силуэт

В Twitter-аккаунте сервиса для отслеживания авиарейсов Flightradar24 появился скриншот странной траектории движения самолета Airbus-320, который летел из Франкфурта в Бремен, пишет Сегодня.
Как можно увидеть на кадре, пилот нарисовал в воздухе гигантский силуэт мужского полового органа.
Как отмечается, узор появился в небе из-за того, что пилот авиакомпании Lufthansa, которая признана крупнейшим авиаперевозчиком в Европе, был вынужден зайти на второй круг после первой неудачной попытки посадить лайнер.
#LH350 landed on second landing attempt 🤣https://t.co/ADKso6gPl9 pic.twitter.com/d709MoLNrd— Flightradar24 (@flightradar24) March 3, 2020
Пользователи Сети в комментариях начали шутить. "Это женщина-пилот, которая узнала об измене мужа и пытается дать ему понять, что она уже купила длинный острый нож", – написал один из юзеров. "О, это если бы я был пилотом", – отметил другой. "Из Франкфурта с любовью", – отшутился третий.