Чт, 12.03.2020
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Специальный показ фильма «Очень женские истории» с подарками сегодня состоится в Тарту!
БИЛЕТЫ ЕЩЕ ЕСТЬ!

ФОТО: Промо

12 марта в 19:00 жители Тарту первыми увидят новый российский фильм «Очень женские истории», эксклюзивный показ пройдет в кинотеатре Eeden. В программе вечера: розыгрыши призов от портала Limon и мегапозитивной ведущей-зажигалки Ольги Максимовской. 

Перед показом уже точно будут разыграны подарки от партнеров:

TradeHouse, Black Star Wear и звездные билеты в кино от Apollo. И это еще не всё! 

Чего хотят женщины? Одни — безумной страсти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.

Смотрите трейлер и приобретайте билеты ЗДЕСЬ!

Внимание! Показ пройдет и в Нарве! 13 марта в 19:00.

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