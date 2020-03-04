Limon устраивает эксклюзивный кинопоказ русского фильма «Очень женские истории» с подарками в Тарту

12 марта в 19:00 жители Тарту первыми увидят новый российский фильм «Очень женские истории», эксклюзивный показ пройдет в кинотеатре Eeden. В программе вечера: розыгрыши призов от портала Limon и мегапозитивной ведущей-зажигалки Ольги Максимовской.
Перед показом уже точно будут разыграны подарки от партнеров:
TradeHouse, Black Star Wear и звездные билеты в кино от Apollo. И это еще не всё!
Чего хотят женщины? Одни — безумной страсти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.
Смотрите трейлер и приобретайте билеты ЗДЕСЬ!
Внимание! Показ пройдет и в Нарве! 13 марта в 19:00.