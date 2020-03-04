Limon устраивает эксклюзивный кинопоказ русского фильма «Очень женские истории» с подарками в Тарту

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TradeHouse, Black Star Wear и звездные билеты в кино от Apollo. И это еще не всё!

Чего хотят женщины? Одни — безумной страсти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.

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