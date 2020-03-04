Королева Елизавета ІІ впервые за десять лет вручила награды в перчатках

Кроме того, Ее Величество королева Елизавета ІІ впервые за десять лет провела традиционное вручение наград в перчатках. Отметим, Букингемский дворец не сообщает, действительно ли перчатки являются способом защиты. Вполне возможно, что королева надела перчатки исключительно в качестве аксессуара. Однако на фоне роста числа инфицированных коронавирусом первый вариант кажется вполне вероятным.