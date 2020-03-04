ВИДЕО ⟩ У Бэтмена изъяли автомобиль в Москве

Сотрудники московской полиции конфисковали самодельный Бэтмобиль, говорится на сайте ГУ МВД. В отношении владельца возбудили дело по двум статьям, пишет РБК.
Полиция остановила машину 22 февраля — сообщается, что она сделана по частному заказу, но нигде не зарегистрирована, поэтому не может появляться на дорогах. А еще размеры машины превышают допустимые пределы.
32-летнему владельцу предъявили административное нарушение и возбудили дело по статьям об отсутствии регистрации у транспортного средства, а также наличию неисправностей или условий, при которых запрещена эксплуатация.
На Бэтмобиле видно лого автомастерской Fast Boom Pro — у них в Instagram можно увидеть множество кастомных Бэтмобилей.
Бэтмобиль был привезен в Россию из США студией FastBoomPro и уже здесь доработан. Осенью 2019 года его продавали на портале Auto.ru за 55 млн руб (786 000 евро). Как говорится в описании машины, внимание при доработке уделялось кузову и электронике, что позволило довольно точно скопировать бэтмобиль из фильма. У автомобиля двигатель V8, позволяющей развить скорость до 100 км/ч, автоматические двери «крыло чайки» и бронированные стекла