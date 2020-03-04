ВИДЕО ⟩ У Бэтмена изъяли автомобиль в Москве

Полиция остановила машину 22 февраля — сообщается, что она сделана по частному заказу, но нигде не зарегистрирована, поэтому не может появляться на дорогах. А еще размеры машины превышают допустимые пределы.

32-летнему владельцу предъявили административное нарушение и возбудили дело по статьям об отсутствии регистрации у транспортного средства, а также наличию неисправностей или условий, при которых запрещена эксплуатация.

Точно такая же машина была на съемках фильма о Бэтмане в 2016 году. ФОТО: МВД России/via REUTERS/Scanpix

На Бэтмобиле видно лого автомастерской Fast Boom Pro — у них в Instagram можно увидеть множество кастомных Бэтмобилей.