Российская рейв-группа Little Big, известная всем по песне Skibidi, будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме. Этому рады и россияне, и иностранцы. Little Big - не первый музыкальный проект участников группы, большинство из них начали заниматься музыкой в нулевых и стали популярными еще на волне популярности в России эмо-культуры.

О том, что Little Big поедут на Евровидение от России, было объявлено в официальном аккаунте конкурса в "Твиттере". Там же в начале марта объявили артистов и из других стран, но именно анонс выступления Little Big (группа выступит в первой половине полуфинала 12 мая) вызвал ажиотаж как у российских пользователей соцсети, так и у иностранцев.

HOLY FUCK THE SKIBBIDY GUYS???

И россияне, и иностранцы уже предрекли Little Big победу, а некоторые российские пользователи в "Твиттере" объявили, что посмотрят в этом году Евровидение именно из-за этой группы. "Неужели от России едет не эстрада? Так уж и быть, протираем телевизоры от пыли и впервые за 10 лет можно посмотреть Евровидение", - написал Павел.

С какой песней Little Big поедут на Евровидение, пока неизвестно, музыканты должны объявить о ней в ближайшее время. Вокалист группы Илья Прусикин рассказал агентству ТАСС, что "трек будет новый, веселый, с бразильским оттенком". "Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе", - добавил он.

Skibidi Guys

Группа Little Big появилась в 2013 году в Санкт-Петербурге. Сначала музыканты выпустили клип Everyday I'm Drinking, после которого их позвали сыграть на разогреве у Die Antwoord.

Little Big благодаря своим вирусным клипам на YouTube стали популярны как в России, так и в Европе и Америке

"Просто снимали видос на 1 апреля. Получилось, что он выстрелил. И все стали говорить: "Может, вы группу сделаете?" Но группы все равно могло не быть, если бы нас не позвали на разогрев к Die Antwoord. Мы такие: "Воу-воу, у нас нет песен" - "Но у вас есть месяц". И написали шесть песен, сняли клипы, они разошлись", - рассказывал историю создания Little Big ее лидер Илья Прусикин в интервью "Афише".

Клипы Little Big набирают миллионы просмотров в YouTube и становятся вирусными. Музыканты обыгрывают в них различные стереотипы и явления. Например, в Everyday I'm Drinking и With Russia from Love собраны различные стереотипы о России, в Lolly Bomb обыгрывается ядерная программа КНДР, а Big Dick - пародия на всю современную поп-культуру.