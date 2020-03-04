51-летняя Валерия выглядит моложе своей падчерицы

Певица Валерия поздравила с днем рождения свою падчерицу — дочь Иосифа Пригожина Данаю. Девушке исполнилось 23 года, пишет Экспресс газета.
По этому поводу вторая жена продюсера разместила совместное фото с именинницей и оставила под ним теплые слова.
Даночка, дорогая! С Днем рождения! Ты очень красивая, добрая, доверчивая девочка, уже испытавшая много на своём пути. Но все эти трудности — проверка на прочность. Все плохое забудется, самое главное — у тебя есть стремление реализоваться в жизни, добиться успеха, самостоятельности, идти вперёд, развиваться и делать все, чтобы твой папа, все мы тобой гордились,
- написала артистка.
Подписчики Валерии подхватили поздравления и отметили, что дочь Пригожина выросла настоящей красавицей. «Хорошая девушка», «Какая красотка Даная», — написали в комментариях. Кстати, не так давно именинница значительно похудела. Даная всегда отличалась пышными формами, но здоровое питание (к которому падчерицу приобщила сама Валерия) помогло ей сбросить 21 кг.
Тем не менее критики среди комментаторов тоже нашлись. Кто-то написал, что Валерия кажется моложе девушки, а кто-то вообще проявил неведение: «Мама выглядит лучше дочери». На это Валерия парировала: «Вы знаете, как выглядит ее мама?», а другие фанаты дружно заклевали автора сомнительного замечания.