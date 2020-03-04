51-летняя Валерия выглядит моложе своей падчерицы

Даночка, дорогая! С Днем рождения! Ты очень красивая, добрая, доверчивая девочка, уже испытавшая много на своём пути. Но все эти трудности — проверка на прочность. Все плохое забудется, самое главное — у тебя есть стремление реализоваться в жизни, добиться успеха, самостоятельности, идти вперёд, развиваться и делать все, чтобы твой папа, все мы тобой гордились,