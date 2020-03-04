«Друзья» возвращаются: кто снимется и какие гонорары получат актеры

Так, первый пост Дженнифер Энистон был посвящен именно «Друзьям». Она опубликовала снимок всего актёрского состава спустя 10 лет.

Продолжению быть: такое заявление сделали представители корпорации WarnerMedia, в которую входит телевизионная сеть HBO.

Продолжение выйдет в мае 2020 года и приурочено оно к открытию нового стримингово сервис HBO Max. Поклонники увидят всех друзей в полном составе: Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).