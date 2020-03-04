Ср, 4.03.2020
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Семейные архивы: дочь Аллы Пугачевой показала звезду в молодости

Кристина Орбакайте, Алла Пугачева и Максим Галкин.

ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Дочь культовой российской певицы Кристина Орбакайте показала совместное фото со своей звездной мамой. Так, на черно-белом снимке Алла Пугачева запечатлена в молодости, пишет Сегодня.

Архивный семейный снимок появился на личной странице Кристины в Instagram. Российская певица решила таким образом поздравить поклонников с наступлением весны. На кадре молодая Примадонна позирует в шубе и шапке, а рядом со звездой – ее дочь Кристина.

С первым воскресеньем весны! С праздником желтых цветов,

– написала Кристина Орбакайте под опубликованным кадром.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики певицы сошлись во мнении, что Алла Борисовна выглядит весьма естественно и непринужденно: "Историческое фото", "Какая Алла тут естественная", "Как молоды мы были".

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