ФОТО И ВИДЕО ⟩ Одна ночь Кайли Дженнер на роскошной вилле стоит как средняя годовая зарплата эстонца

Миллиардер и звезда реалити шоу Кайли Дженнер (22) провела неделю на роскошной вилле на Багамах. Дженнер, привыкшая к богатому образу жизни, платит за одну ночь на вилле почти столько же, сколько средний эстонец зарабатывает за год, передает Elu24.
Самая молодая из сестер Кардашьян проводит свой отпуск на Багамах, пишет Daily Mail. Дженнер арендовала роскошную виллу Rosalita для себя, своей дочери и двух подруг, где есть все, что душа пожелает.
По данным Luxury Retreats, вилла Rosalita с видом на Карибское море вмещает до 12 гостей. Одна из спален находится в домике для гостей, где также имеется собственный душ и терраса.
Вилла с роскошной мебелью и удобствами украшена оригинальными произведениями искусства.
На виле есть бассейн с подогревом, но гости могут иакже прогуляться до приватного пляжа.
На улице есть отдельный павильон, где можно насладиться коктейлем и или барбекю.
Вилла находится в 10-15 минутах от модных ресторанов и в 1,5 км от знаменитого пляжа Розовых песков.
Одна ночь на вилле Rosalita стоит 13 509 евро.
Этот роскошный отдых для четырех человек на вилле Rosalita, вероятно, не ударит по кошельку миллиардера. Тем не менее, эти расходы, возможно, немного излишни для среднестатистических эстонцев.
Например, средняя годовая зарплата эстонца в 2019 году составляла 13 944 евро (нетто) по данным stat.ee. Это всего на 435 евро больше, чем ночь на роскошной вилле на Багамах, где Дженнер останавливался на неделю.
Дженнер потратила на отдых не менее 95 000 евро.
Дженнер была активна в Instagram во время своего отпуска и сделала несколько фотосессий со своими подругами. Тем не менее, Дженнер не упоминала виллу (что может указывать на то, что это не рекламная поездка), но звезда активно продвигала свои собственные продукты и модный бренд Gucci. Фото смотри ЗДЕСЬ.