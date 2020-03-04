ФОТО И ВИДЕО ⟩ Одна ночь Кайли Дженнер на роскошной вилле стоит как средняя годовая зарплата эстонца

Самая молодая из сестер Кардашьян проводит свой отпуск на Багамах, пишет Daily Mail. Дженнер арендовала роскошную виллу Rosalita для себя, своей дочери и двух подруг, где есть все, что душа пожелает.

Вилла Rosalita на Багамах. ФОТО: Скриншот видео Youtube

По данным Luxury Retreats, вилла Rosalita с видом на Карибское море вмещает до 12 гостей. Одна из спален находится в домике для гостей, где также имеется собственный душ и терраса.

Вилла с роскошной мебелью и удобствами украшена оригинальными произведениями искусства.

На вилле есть шесть спален и несколько комнат отдыха. Вилла украшена оригинальными произведениями искусства и включает в себя шеф-повара, официанта и многое другое. ФОТО: Скриншот видео Youtube

На виле есть бассейн с подогревом, но гости могут иакже прогуляться до приватного пляжа.

На улице есть отдельный павильон, где можно насладиться коктейлем и или барбекю.

В спальнях огромные кровати, отдельные ванные комнаты, а в большой спальне также есть собственная терраса. ФОТО: Скриншот видео Youtube

Одна из спален виллы. ФОТО: Скриншот видео Youtube

Вилла находится в 10-15 минутах от модных ресторанов и в 1,5 км от знаменитого пляжа Розовых песков.

Одна ночь на вилле Rosalita стоит 13 509 евро.

Этот роскошный отдых для четырех человек на вилле Rosalita, вероятно, не ударит по кошельку миллиардера. Тем не менее, эти расходы, возможно, немного излишни для среднестатистических эстонцев.

На вилле также есть кухня, которой управляет частный шеф-повар. Еду также можно заказать заранее во время пребывания за дополнительную плату. ФОТО: Скриншот видео Youtube

Например, средняя годовая зарплата эстонца в 2019 году составляла 13 944 евро (нетто) по данным stat.ee. Это всего на 435 евро больше, чем ночь на роскошной вилле на Багамах, где Дженнер останавливался на неделю.

Дженнер потратила на отдых не менее 95 000 евро.

Бассейн с подогревом. ФОТО: Скриншот видео Youtube