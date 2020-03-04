ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Креативная реклама к 8 Марта по-эстонски: не будь, как Юри!

Реклама одного из цветочных магазинов в Эстонии стремительно распространяется по Facebook. Это просто восхитительно! Вот что написано на афише:

«Это Юри. Юри купил цветы на 8 Марта в продуктовом магазине. После этого Юри бросила девушка. Не будь, как Юри. Купи свои цветы в хорошем цветочном магазине».

Эта реклама еще раз доказывает, что в цветочных магазинах работают только креативные люди. Несколько лет назад была тоже очень креативная реклама, где говорилась о том, что стоять месяц будет - это про букет.