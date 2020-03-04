Ср, 4.03.2020
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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Креативная реклама к 8 Марта по-эстонски: не будь, как Юри!

Яркие мужчина и женщина

ФОТО: Shutterstock

Мужчины, а вы уже знаете, как поздравите своих любимых женщин с 8 Марта? Не сделайте главную ошибку в своей жизни, подарите любимым красоткам правильные цветы! Не будьте, как Юри!

ФОТО: Facebook

Реклама одного из цветочных магазинов в Эстонии стремительно распространяется по Facebook. Это просто восхитительно! Вот что написано на афише:

«Это Юри. Юри купил цветы на 8 Марта в продуктовом магазине. После этого Юри бросила девушка. Не будь, как Юри. Купи свои цветы в хорошем цветочном магазине». 

Эта реклама еще раз доказывает, что в цветочных магазинах работают только креативные люди. Несколько лет назад была тоже очень креативная реклама, где говорилась о том, что стоять месяц будет - это про букет.

Мужчины, а где вы обычно покупаете цветы для женщин - в продуктовом магазине или в магазине цветов? 

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