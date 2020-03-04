Шоубиз и поклонники в шоке: смотрите, что стало с прической Егора Крида

Люди привыкли видеть Егора Крида с русыми волосами. Каково же было всеобщее удивление, когда он появился весь белый аки снег! "Ты чего так поседел?" – едва не подавился чаем продюсер Иосиф Пригожин, завидев Крида. Причем он даже не сразу узнал молодого певца – столь разительными оказались перемены. "Жизнь довела..." – многозначительно вздохнул Егор, пишет Dni.ru .

На ланче он поделился своим видением грядущей церемонии: "Если я буду выступать с лирической песней, то хотелось, чтобы была суперинтимная обстановка. Мне хотелось, чтобы было максимально просто, но с другой стороны круто и со вкусом. Я не сторонник летать по залу или надевать блестящие костюмы – мне нравится все делать проще и ближе к людям,быть на одной волне со зрителями. Но если будет энергичная песня, то хочется просто качнуть вместе с залом!"