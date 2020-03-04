Жена популярного шеф-повара застукала его с любовницей и подала на развод

То, что у ведущего возникли проблемы в личной жизни, первыми заметили преданные поклонники. Ежедневно супруга Констатина Мария делилась на своей странице в Instagram радостными моментами семейной жизни: неожиданные сюрпризы от знаменитого мужа, успехи детей в учебе... Казалось, у Ивлевых бесконечная идиллия! Но в середине февраля женщина удалила совместные снимки с Костей, а вместо них появились философские картинки с цитатами: «Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало», «Не суетитесь, всему свое время», «Самое главное — не думать, что ты самый умный. Есть люди поумнее тебя».

Фанаты семьи Ивлевых кинулись с расспросами: «Из-за чего такая непонятная депрессия?» Мария написала, мол, ее ожидает лучшая жизнь, и она обязательно объяснит, почему, но позже.

Я подала на развод, — рассказывает «СтарХиту» Маша. — Узнала, что у мужа два месяца была интрижка на стороне, прислали видео. Не думала, что подобное коснется меня. Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!

Разлучницей оказалась 28-летняя Валерия Куденкова из Краснодарского края. Девушка учится на факультете журналистики в МГУ и пробует свои силы на телевидении. В свободное время Лера предпочитает путешествовать, объездила 19 стран, отказалась от мяса. К слову, до знакомства с шеф-поваром она вела довольно откровенную страницу в Сети, часто делилась фотографиями из Монако, позиционируя себя моделью. Сейчас эта страничка заброшена. Валерия создала новый блог, где публикует снимки с ведущим.

По словам Ивлевой, измена 46-летнего Константина стала потрясением для всей семьи.

Дети в шоке, его мама с папой плачут — продолжает женщина. — Кошмар для всех! Он вообще сейчас ведет себя не по-мужски: деньги прячет, хочет забрать дочку Машу. Подала на алименты, с адвокатом будем составлять иск.

Мария отказалась выяснять отношения с разлучницей. «Зачем? — вздыхает Ивлева. — Просто Константин для меня предатель. Слюни и сопли подтирала мужу, когда ему было 23 года, и вот так он отплатил мне?»