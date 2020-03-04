ОБСКАКАЛА КУДРЯВЦЕВУ ⟩ Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Бузова будет ведущей премии впервые. Кроме нее, снова будут вести шоу Ксения Собчак и Максим Галкин,второй год подряд ведущим станет Александр Ревва. «Сразу же хочу отметить, что мне не страшно. Если вы намекаете на присутствие Ксении Собчак, говоря о том, что будет страшно, то это не так. В первую очередь, мне хочется сделать акцент на музыке, на творчестве новых исполнителей, и, конечно же, на любви», — сказала она, пообещав импровизировать.