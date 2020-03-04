Пять вещей, которые нужно сделать за весну-2020: советы для знаков Зодиака

Весна 2020 года обещает быть очень яркой и продуктивной. Звезды и планеты большую часть времени будут находиться в благоприятном положении. Астрологи рассказали о вещах, которые необходимо сделать за весну каждому знаку Зодиака.
Самое главное в этой весне — ее начало. Постарайтесь войти в это время года с хорошим настроением и с минимальным количеством негатива в своем сердце.
Овен
Планеты собрались в секторе любви. Чтобы остаться на плаву, в предстоящие три месяца Овнам необходимо будет: избавиться от ревности, чтобы не отталкивать своим поведением близких; обновить гардероб, чтобы стать привлекательнее для противоположного пола; стать более открытыми и добродушными; научиться сдерживать негативные мысли и агрессию; победить тягу к высокомерию и гордости.
Телец
Близнецы
Весна 2020 года пройдет под эгидой позитивной энергетики для Близнецов. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют людям этого знака: стать более открытыми; начать обучение чему-то новому; сделать самим себе приятный подарок; избавиться от жадности; стать самостоятельными во всем.
Рак
Лев
У Львов будет большая поддержка звезд. Весна 2020 года связана для них с изменениями во всех сферах жизни, так что необходимо: быть более ответственными; побороть лень и прокрастинацию; закрыть все финансовые и прочие долги; совершить важные покупки; сменить обстановку: сделать ремонт, перестановку мебели.
Дева
Звезды и планеты всю весну проведут в очень спокойном состоянии. Астрологи рекомендуют Девам: запланировать отпуск на эту весну; навести и поддерживать порядок дома и на рабочем месте; начать какое-то новое дело; научиться делиться вдохновением с окружающими; признаться в любви.
Весы
Скорпион
Жизнь Скорпионов звезды и планеты не будут менять кардинальным образом. Вместе этого они постараются обострить их главные черты характера. Ввиду этого Скорпионам стоит: простить обидчиков, особенно если это близкие им люди; избавиться от ревности; стать более открытыми; перестать бороться с врагами; постараться обрести свежий взгляд на жизнь.
Стрелец
У Стрельцов будет очень много новых возможностей в марте и апреле. По этой причине астрологи советуют им: перестать ждать у моря погоды; избавиться от старых вещей и прочего хлама; начать пользоваться заговорами от врагов; попытаться побороть в себе трусость; стать мечтательными и оптимистичными.
Козерог
Эта весна станет для Водолеев самым благоприятным временем 2020 года. В связи с этим им необходимо сделать следующие вещи: с головой окунуться в дела; положиться на свою интуицию; стать более самокритичными; более тщательно начать продумывать свои планы; закончить изжившие себя дружеские, любовные или деловые отношения и начать новые.
Рыбы
У Рыб в марте, апреле и мае ожидается непростое, но очень важное и даже судьбоносное время. Астрологи рекомендуют им: успеть завершить серьезные дела до конца мая; поставить перед собой новые цели; научиться говорить людям «нет», если нет возможности или желания помочь; начать следить за денежными приметами; выйти из зоны комфорта.