ВИДЕО ⟩ «Думаешь, трое детей просто так даются?»: Барановская засунула кулак в рот, ошарашив Сеть

В Интернете появилось видео, на котором Барановская, отдыхая на вечеринке, пытается впечатлить своего собеседника, засовывая себе в рот собственный кулак.

Проделав эту непростую манипуляцию, Юлия со смехом заявила сидевшему рядом с ней впечатленному мужчине: «Думаешь, трое детей просто так даются?».

Посмотревшие видео пользователи Сети не оценили стараний бывшей жены Андрея Аршавина. Некоторые предположили, что в этот момент Барановская была, мягко говоря, нетрезва.

Ранее StarHit опубликовал интервью с Барановской, в котором она рассказала о том, что хочет снова выйти замуж. Но о своих романах звезда не рассказывает поклонникам. При этом у нее есть несколько принципов, которых она придерживается.

«У меня бывают романы, но я никогда не присылаю какие-то откровенные фотографии. Категорически нет! Я могу прислать какое-то милое фото с оголенным плечом, но оно обязательно потом появится и в моих социальных сетях», - сказала Юлия.