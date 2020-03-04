ТАКИЕ ДЕЛА ⟩ Мужчина покончил с собой, увидев свою жену в порно

Сотрудники СКР проводят расследование дела по статье о доведении до суицида в отношении 39-летней жительницы города, муж которой покончил с собой, когда увидел видео порнографического характера с ее участием.

Как сообщается на странице паблика «Плохие новости 18+» в социальной сети «ВКонтакте», женщина изменила мужу сразу с двумя мужчинами. Все происходящее было снято на видео и слито в Сеть.

Каким образом кадры увидел муж участницы измены - не уточняется, но после случившегося он какое-то время находился в депрессии, а затем покончил с собой. Его тело было найдено в сарае частного дома.