Ср, 4.03.2020
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ТАКИЕ ДЕЛА ⟩ Мужчина покончил с собой, увидев свою жену в порно

Эротика. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Теперь женщина обвиняется по статье о доведении до самоубийства, пишет Topnews.

Страшная трагедия произошла в Воронеже, где из-за измены жены ее супруг покончил с собой.

Сотрудники СКР проводят расследование дела по статье о доведении до суицида в отношении 39-летней жительницы города, муж которой покончил с собой, когда увидел видео порнографического характера с ее участием.

Как сообщается на странице паблика «Плохие новости 18+» в социальной сети «ВКонтакте», женщина изменила мужу сразу с двумя мужчинами. Все происходящее было снято на видео и слито в Сеть.

Каким образом кадры увидел муж участницы измены - не уточняется, но после случившегося он какое-то время находился в депрессии, а затем покончил с собой. Его тело было найдено в сарае частного дома.

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