НЕОЖИДАННОЕ НАПАДЕНИЕ ⟩ Видео: мужчина уколол женщину шприцом со спермой

Проживающая в Мэриленде Кэти Питерс завершила делать покупки и направилась к выходу, чтобы отвезти корзину на место, когда в один миг она почувствовала острую боль в правой ягодице, сообщает New York Post.

Сначала Питерс решила, что она могла обжечься окурком. Но 51-летний Томас Брайон Стемен немедленно повернулся к женщине.

Он повернулся к ней и сказал: «Я знаю, что это похоже на укус пчелы, не так ли?», — описала женщина комментарий Стемена.

По дороге домой Питерс внезапно почувствовал себя плохо и обнаружила ранение на ноге.

Она позвонила своему сыну и сказала: «Что-то не так, надеюсь, что ничего не случится». Надеюсь, я благополучно вернусь домой, люблю тебя», — объяснила Питерс.

Полиция обнародовала запись с камеры видеонаблюдения, поскольку первоначально личность злоумышленника была им неизвестна. Однако 25 февраля полиция получила анонимное сообщение о том, что именно 51-летний Стемен совершил нападение.

На видео также видно, как Стемен притворяется, что сталкнулся с женщиной случайно.

На самом деле, во это время мужчина уколол женщину шприцом.

Во время проверки машины, полиция обнаружила несколько шприцев в боковой двери Стемена. Анализ содержимого показал, что в шприцах была сперма.

Стемен был арестован и обвинен в нападении первой и второй степени. Судья не дал разрешение на освобождение под залог, потому что Петерс сказала, что она будет чувствовать себя в безопасности, если будет знать, что человек находится за решеткой.