НЕОЖИДАННОЕ НАПАДЕНИЕ ⟩ Видео: мужчина уколол женщину шприцом со спермой

28 февраля полиция США Энн Арундел арестовала мужчину, напавшего десять дней назад на женщину в продуктовый магазин, пишет Elu24.
Проживающая в Мэриленде Кэти Питерс завершила делать покупки и направилась к выходу, чтобы отвезти корзину на место, когда в один миг она почувствовала острую боль в правой ягодице, сообщает New York Post.
Сначала Питерс решила, что она могла обжечься окурком. Но 51-летний Томас Брайон Стемен немедленно повернулся к женщине.
Он повернулся к ней и сказал: «Я знаю, что это похоже на укус пчелы, не так ли?», — описала женщина комментарий Стемена.
По дороге домой Питерс внезапно почувствовал себя плохо и обнаружила ранение на ноге.
Она позвонила своему сыну и сказала: «Что-то не так, надеюсь, что ничего не случится». Надеюсь, я благополучно вернусь домой, люблю тебя», — объяснила Питерс.
Полиция обнародовала запись с камеры видеонаблюдения, поскольку первоначально личность злоумышленника была им неизвестна. Однако 25 февраля полиция получила анонимное сообщение о том, что именно 51-летний Стемен совершил нападение.
На видео также видно, как Стемен притворяется, что сталкнулся с женщиной случайно.
На самом деле, во это время мужчина уколол женщину шприцом.
Во время проверки машины, полиция обнаружила несколько шприцев в боковой двери Стемена. Анализ содержимого показал, что в шприцах была сперма.
Стемен был арестован и обвинен в нападении первой и второй степени. Судья не дал разрешение на освобождение под залог, потому что Петерс сказала, что она будет чувствовать себя в безопасности, если будет знать, что человек находится за решеткой.
Полиция считает, что могут быть и другие жертвы.