Журналистское расследование по-русски: жительница Ласнамяэ дважды попалась на уловку мошенников

Недавно в Viber мне написали с украинского номера и спросили, являюсь ли я Марией и знаю ли фирму Apple Russia. Я ответила положительно и на этом наше общение прекратилось. Спустя некоторое время с моего счета дважды списалось 90 евро на одно и то же имя. Однако ни полиция, ни банк не могут помочь, потому что сумма не превышает 200 евро.