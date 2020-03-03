Журналистское расследование по-русски: жительница Ласнамяэ дважды попалась на уловку мошенников
26-летняя Мария из Ласнамяэ стала жертвой кражи личности, но решение ее проблемы найти не могут. Узнать, что произошло решила Катрин Луст и программа «Kuuuurija»!
Несколько лет назад Мария по неосторожности передала свои банковские пароли фирме Apple Russia. По ее словам 4 года назад она получила сообщение о том, что выиграла новый iPhone, и, чтобы его получить, ей было необходимо сообщить некоторые свои пароли. К сожалению, Мария оказалась слишком доверчивой и передала свои банковские пароли в руки неизвестных.
Ты выиграл новый iPhone и все, что нужно - сделать один платеж в 60 евро,
- сказала героиня.
Позже Мария поняла, что ее обманули и сообщила в полицию.
Я поняла это, когда пришла зарплата и со счета сразу списали всю сумму.
Недавно в Viber мне написали с украинского номера и спросили, являюсь ли я Марией и знаю ли фирму Apple Russia. Я ответила положительно и на этом наше общение прекратилось. Спустя некоторое время с моего счета дважды списалось 90 евро на одно и то же имя. Однако ни полиция, ни банк не могут помочь, потому что сумма не превышает 200 евро.
Смотрите новый выпуск программы «Kuuuurija»!