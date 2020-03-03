Вт, 3.03.2020
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УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Журналисты выяснили, что думают русскоязычные жителим Эстонии о песне Уку Сувисте для «Евровидения»

Победа Уку Сувисте на Eesti Laul 2020.

ФОТО: Konstantin Sednev

В субботу поздно вечером стало известно, что Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» представит обаятельный артист Уку Сувисте, который перед финалом Eesti Laul заручился поддержкой поп-короля России Филиппа Киркорова. Телеканал TV3 решил опросить русскоязычных жителей и узнать что они думают о победителе и его песне.

Уку Сувисте.

ФОТО: Konstantin Sednev

«Знаете ли вы, кто такой Уку Сувисте?», — спросил репортер в начале сюжета, на что только один опрошенный из четрыех дал положительный ответ. 

Музыкальный эксперт Олави Пихламяги пояснил, что песня Уку Сувисте «What Love Is» идеально подходит для конкурса «Евровидение-2020».

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