УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Журналисты выяснили, что думают русскоязычные жителим Эстонии о песне Уку Сувисте для «Евровидения»

В субботу поздно вечером стало известно, что Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» представит обаятельный артист Уку Сувисте, который перед финалом Eesti Laul заручился поддержкой поп-короля России Филиппа Киркорова. Телеканал TV3 решил опросить русскоязычных жителей и узнать что они думают о победителе и его песне.
«Знаете ли вы, кто такой Уку Сувисте?», — спросил репортер в начале сюжета, на что только один опрошенный из четрыех дал положительный ответ.
Музыкальный эксперт Олави Пихламяги пояснил, что песня Уку Сувисте «What Love Is» идеально подходит для конкурса «Евровидение-2020».
Смотрите подробнее в видео ниже!