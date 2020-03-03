УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Журналисты выяснили, что думают русскоязычные жителим Эстонии о песне Уку Сувисте для «Евровидения»

В субботу поздно вечером стало известно, что Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» представит обаятельный артист Уку Сувисте, который перед финалом Eesti Laul заручился поддержкой поп-короля России Филиппа Киркорова. Телеканал TV3 решил опросить русскоязычных жителей и узнать что они думают о победителе и его песне.