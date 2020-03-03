Глазами туриста: ТОП-10 вещей, которые нужно сделать в Таллинне

Автор сайта Zen.yandex по ником Trip-Advice | Шоппинг и туризм пишет о путешествиях. Один из постов посвящен Таллинну. Скорее читайте, какие места советует посетить турист в нашем городе и на что следует обратить внимание.
Таллинн – это красные крыши, мощеные дорожки и уютные домики Старого города. Это деревянные торговые лавки, пороховые башни и крепостные стены. А еще – стеклянные высотки модных отелей и современные торговые центры. Старый город – островок средневековья посреди динамичной столицы Эстонии. Этот город поражает контрастами и неизменно влюбляет в себя каждого, кто готов познакомиться чуть ближе. Расскажем, чем заняться в Таллине жарким летом или ласковой весной, дождливой осенью или суровой зимой. Дадим советы и поделимся любимыми местами.
Обойти все улочки старого города
Покрутитесь на Ратушной площади и пересчитайте видимые шпили. Отыщите самые уютные ресторанчики. Загляните на смотровые площадки, чтобы полюбоваться красными крышами. Найдите «Трех сестер», зайдите в самую старую аптеку Европы и сделайте фото на фоне «Толстой Маргариты» (это башня в конце улицы Пикк). Если вы хотите осмотреть город самостоятельно, зайдите в информационный центр за бесплатной картой. Здесь же можно присоединиться к бесплатной экскурсии по Таллинну. Один минус – она проводится на английском языке.
Мы советуем взять тур по Старому городу с русскоговорящим гидом. Даже когда мы приехали в Таллинн в третий раз, для нас такая экскурсия была находкой.
Полюбоваться красными крышами
Лучший вид на центр Старого города в Таллинне открывается с башни на Ратушной площади. Ради него придется преодолеть 115 ступенек винтовой лестницы. Если такие приключения не для вас, отправляйтесь на холм Тоомпеа в Вышгороде. Здесь три бесплатных смотровых площадки:
Кохтуотса – здесь вас ждет лучший вид на красные крыши и баклан-старожил по имени Стивен;
Паткули – отличный вид на крепостную стену, башни и церковь Святого Олава;
Пийскопи – платформа напоминает сад, с нее открывается вид на окраины Старого города, районы Пельгулинна и Каламая.
А еще можно забраться на крепостную стену. Панорамные виды на Таллинн открываются из музейных башен «Кик-ин-де-Кек» и «Толстая Маргарита», а также с площадок перед ними.
Все смотровые площадки Таллинна отмечены на бесплатных картах, которые раздают в информационных туристических центрах и во многих отелях.
Съесть салаку и хлебный суп
От блюд эстонской кухни веет домашним уютом и душевностью. Перекусите бутербродом с балтийскими шпротами или выпейте чашку кофе с марципановой булочкой. Пообедайте «картофельными поросятами» с кислой капустой. А за ужином выпейте местного пива с кровянкой. Выясните, чем эстонские сыры отличаются от наших, попробуйте необычный десерт из хлеба. Проверьте на опыте, правда ли местная салака так хороша. Словом, налегайте на блюда местной кухни.
От себя посоветуем 3 места, где можно вкусно поесть в Таллинне:
Old Hansa. Ресторанчик в средневековом стиле в Старом городе. В залах полумрак, деревянные столы и каменные стены, по вечерам звучит живая музыка. Место покоряет атмосферой, сытными блюдами и вкусным пивом.
Lido. Приятное место, где можно недорого поесть в Таллинне. Работает по системе самообслуживания: набираете еду – платите на кассе. Тут огромный выбор блюд балтийской кухни и европейской еды. В обеденный перерыв и по вечерам в «Лидо» много местных, поэтому рассчитывайте время визита, чтобы не остаться без столика.
Peppersack. Ресторан занимает типичный средневековый домик в Старом городе. В переводе его название означает «мешок с перцем». Местная кухня и хороший выбор европейских блюд, средневековое шоу по вечерам, уютная атмосфера.
Спрятаться от ветра в музее
Чем заняться в Таллинне зимой или в марте-апреле, когда от ветра в отеле даже окна дрожат, а на улице сносит шапку? Советуем выйти из Старого города, прыгнуть в автобус и провести время в музее. Отдельно отметим следующие три:
Летная гавань. Тут вам и подлодка 1936 года, и гидросамолет времен Первой мировой, и легендарный паровой ледокол 1914 года. Не скучно даже женщинам! Рассчитывайте провести в музее 2-3 часа – даже не заметите, как время пролетит.
Музей марципана. Сладкоежки, дети, ценители прекрасного – все будут в восторге. Музей на улице Пикк состоит из выставочного зала, кафе и магазина фабрики Kalev. Марципановые здания, статуэтки политиков, сказочные герои – из лакомства лепят невообразимые фигуры. После осмотра музея можно купить пару батончиков и устроиться в кафе с чашечкой кофе. Предварительная бронь билетов на индивидуальное посещение не нужна.
Музей оккупаций и свободы Vabamu. Посетите бывшее управление КГБ и узнайте больше об оккупации, сопротивлении и восстановлении независимости Эстонии. Советуем побывать в музее и в тюремных камерах КГБ, чтобы взглянуть на историю под другим углом.
Если вы планируете посетить несколько музеев, разумно заказать Tallinn Card. Можно выбрать классическую или с возможностью кататься на автобусах Hop-on Hop-of. В любом случае, вы не будете платить за вход в 40 лучших музеев эстонской столицы. Перемещаться между ними можно на городских автобусах – билеты с картой туриста тоже покупать не нужно. А еще к ней прилагаются скидки на экскурсии и бонусы в партнерских ресторанах.
Подняться на Таллиннскую телебашню
Если вы уже обошли Старый город, отправляйтесь на главную смотровую площадку города. Высота Таллиннской телебашни – 314 метров, скоростной лифт поднимает туристов наверх за 49 секунд. С площадки можно полюбоваться окрестностями через панорамные окна. Даже в плохую погоду отсюда можно углядеть огни не только Таллинна, но и Хельсинки. А еще в полу установлены стеклянные люки – встаете на них, а под ногами рассеивается «облако», и вы словно парите в воздухе.
В Таллиннской телебашне есть интерактивные мониторы, чтобы каждый мог узнать об Эстонии чуточку больше. Недавно тут появились развлечения для детей, аттракционы виртуальной реальности, кафе «на уровне облаков», любопытные выставки. Так что даже в непогоду или туманной таллиннской зимой тут есть чем заняться. Если вам нравятся экстремальные развлечения, закажите прогулку по краю башни со страховкой.
Прокатиться на необычном колесе обозрения
Отправляйтесь в новый ТРЦ Таллинна T1 Mall of Tallinn. В нем расположен Super Skypark – самый большой в регионе крытый парк развлечений для всей семьи. Игровой парк с зоной батутов, кинотеатр 360°, интерактивный 7D кинотеатр, центр практической науки, авто-дерби на ватрушках… Скучать не придется.
Но самое главное – единственное в Европе колесо обозрения, установленное на крыше. SkyWheel of Tallinn поднимет вас на высоту 120 метров. Летом в кабинках работает кондиционер, а зимой – отопление, поэтому любоваться Таллинном из них комфортно в любое время года. С колеса обозрения открывается вид на город, Балтийское море, озеро Юлемисте.
Попробовать «Вана Таллинн», орешки и марципан
Зимой и летом в Таллинне продают жареный миндаль. Тележки с лакомством расставлены по всему Старому городу. Попробуйте соленые, пряные или сладкие орешки с корицей. Купите кулечек и ешьте теплыми – они будут мягкими и нежными на вкус, пока не остынут.
Обязательно зайдите за марципаном в сувенирные или «сладкие» магазины. Классический, фисташковый, апельсиновый… – отыщите самый вкусный. Лакомство из миндальной муки с сахаром можно попробовать с чаем или купить домой в качестве гостинца близким.
Визитная карточка Эстонии – ликер Vana Tallinn. Если вы едете в Таллинн в ноябре, зимой или в марте, когда на улице холодно, чашечка кофе с каплей «Вана Таллинна» поможет согреться. Если любите ликеры, попробуйте классический, сливочный, шоколадный, кофейный… Зимой в Таллинне продают Vana Tallinn с пряностями, а летом – лаймовый. А если вы не пьете, бутылочка ликера может стать отличным подарком для близких.
Выбраться за пределы Старого города
Чем заняться в Таллинне, когда весь исторический центр уже исхожен вдоль и поперек? Самое время полюбоваться достопримечательностями современной части эстонской столицы.
Для прогулок по Старому городу транспорт не нужен, а вот Новый Таллинн лучше осматривать на автомобиле или перемещаться из точки в точку на автобусе. Не упустите знаменитый парк Кадриорг, Певческое поле, замок графа Орлова-Давыдова из «Шерлока Холмса», монастырь Святой Биргитты, «Олимпийскую деревню», памятник броненосцу «Русалка». В Таллинне много любопытного даже за пределами исторического центра.
Мы советуем устроить полноценный экскурсионный день и взять тур на русском языке. Сначала погулять по Старому городу, а затем отправиться на автомобиле в новую часть.
Накупить подарков
Выбирать сувениры в Таллинне – отдельное удовольствие. Даже если вы не собираетесь ничего покупать, полюбуйтесь местными товарами. Летом, в мае, сентябре и октябре в Таллинне по всему Старому городу встречаются лотки с сувенирами – будет чем заняться. В ноябре и декабре их стоит поискать на Рождественской ярмарке. А в холода забегайте греться в сувенирные лавки во время прогулок по Таллинну. Купите маме янтарный браслет, привезите папе шерстяные носочки, купите мыло ручной работы для коллег, а друзьям привезите палку колбасы из оленины. Себе на память можно взять керамическую кружку в средневековом стиле.
Побывать за городом
Осмотреть эстонскую столицу можно за 2-3 дня. Если вы уже сполна насладились достопримечательностями Таллинна, съездите в Национальный парк Лахемаа – самый большой в Эстонии. Всего час езды – и вы на месте. Здесь вы найдете сосновые леса, каменистые и песчаные пляжи, известняковые глыбы и валуны времен Ледникового периода, шумные водопады, болота, как с картинки. В Национальном парке обитают мелкие зверушки, а еще на его территории расположены средневековые замки. Сюда можно поехать на полдня. Если вы приехали в Таллинн летом, в парке Лахемаа будет комфортная прохлада в тени деревьев. А в холодные дни лес спасает от ветра.