Глазами туриста: ТОП-10 вещей, которые нужно сделать в Таллинне

Lido. Приятное место, где можно недорого поесть в Таллинне. Работает по системе самообслуживания: набираете еду – платите на кассе. Тут огромный выбор блюд балтийской кухни и европейской еды. В обеденный перерыв и по вечерам в «Лидо» много местных, поэтому рассчитывайте время визита, чтобы не остаться без столика.

Peppersack. Ресторан занимает типичный средневековый домик в Старом городе. В переводе его название означает «мешок с перцем». Местная кухня и хороший выбор европейских блюд, средневековое шоу по вечерам, уютная атмосфера.

Спрятаться от ветра в музее

Чем заняться в Таллинне зимой или в марте-апреле, когда от ветра в отеле даже окна дрожат, а на улице сносит шапку? Советуем выйти из Старого города, прыгнуть в автобус и провести время в музее. Отдельно отметим следующие три:

Летная гавань. Тут вам и подлодка 1936 года, и гидросамолет времен Первой мировой, и легендарный паровой ледокол 1914 года. Не скучно даже женщинам! Рассчитывайте провести в музее 2-3 часа – даже не заметите, как время пролетит.

Музей марципана. Сладкоежки, дети, ценители прекрасного – все будут в восторге. Музей на улице Пикк состоит из выставочного зала, кафе и магазина фабрики Kalev. Марципановые здания, статуэтки политиков, сказочные герои – из лакомства лепят невообразимые фигуры. После осмотра музея можно купить пару батончиков и устроиться в кафе с чашечкой кофе. Предварительная бронь билетов на индивидуальное посещение не нужна.

Музей оккупаций и свободы Vabamu. Посетите бывшее управление КГБ и узнайте больше об оккупации, сопротивлении и восстановлении независимости Эстонии. Советуем побывать в музее и в тюремных камерах КГБ, чтобы взглянуть на историю под другим углом.

Если вы планируете посетить несколько музеев, разумно заказать Tallinn Card. Можно выбрать классическую или с возможностью кататься на автобусах Hop-on Hop-of. В любом случае, вы не будете платить за вход в 40 лучших музеев эстонской столицы. Перемещаться между ними можно на городских автобусах – билеты с картой туриста тоже покупать не нужно. А еще к ней прилагаются скидки на экскурсии и бонусы в партнерских ресторанах.

Подняться на Таллиннскую телебашню

Если вы уже обошли Старый город, отправляйтесь на главную смотровую площадку города. Высота Таллиннской телебашни – 314 метров, скоростной лифт поднимает туристов наверх за 49 секунд. С площадки можно полюбоваться окрестностями через панорамные окна. Даже в плохую погоду отсюда можно углядеть огни не только Таллинна, но и Хельсинки. А еще в полу установлены стеклянные люки – встаете на них, а под ногами рассеивается «облако», и вы словно парите в воздухе.