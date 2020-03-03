Вт, 3.03.2020
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ГОРЯЧО ⟩ Эстонская певица Грете Пайа облачилась в латекс, чем очень обрадовала своих подписчиков

Грете Пайа

ФОТО: Eero Vabamägi

Известная эстонская певица Грете Пайа часто балует своих поклонников свежими фото в Instagram. На страничку Грете в популярной социальной сети подписано около 40 000 пользователей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Püks on latex, prill on kiire✌🏻 #eestilaul #kiiredprillid

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Грете опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в черных леггинсах и плаще из латекса. Певица дополнила образ желтым неоновым топом и черными туфлями с неоновым каблуком.

Образ был продуман до мелочей: маникюр и педикюр были такого же неонового цвета как и топ, от чего подписчики просто не могли не восхититься образом Грете! 

Черт, ты выглядишь круто, женщина,

— написала Бригитте Сюзанне-Хунт.

Подаешь закуски,

— прокомментировал Женя Фокин.

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