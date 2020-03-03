ГОРЯЧО ⟩ Эстонская певица Грете Пайа облачилась в латекс, чем очень обрадовала своих подписчиков

Известная эстонская певица Грете Пайа часто балует своих поклонников свежими фото в Instagram. На страничку Грете в популярной социальной сети подписано около 40 000 пользователей.
Грете опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в черных леггинсах и плаще из латекса. Певица дополнила образ желтым неоновым топом и черными туфлями с неоновым каблуком.
Образ был продуман до мелочей: маникюр и педикюр были такого же неонового цвета как и топ, от чего подписчики просто не могли не восхититься образом Грете!
Черт, ты выглядишь круто, женщина,
— написала Бригитте Сюзанне-Хунт.
Подаешь закуски,
— прокомментировал Женя Фокин.