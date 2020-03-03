KUUUURIJA ⟩ Ужасы Южной Эстонии: зачем эстонец выкрал детей из приюта и заставил их с ним пить и курить

Несколько недель назад появилась информация о том, что якобы мужчина выкрал детей из детдома, чтобы попасть в программу «Kuuuurija». Речь идет о 24-летнем Эгоне, который 3 года назад уже попал в поле зрения СМИ после того, как сделал 500 ложных звонков в службу спасения.

В начале января Эгон написал Катрин Луст - ведущей программы «Kuuuurija» - и заявил, что спас из детдома пятерых детей. По его словам над детьми издевались: привязывали к кровати и запугивали пауками.

Поскольку к словам Эгона необходимо относиться критично, Катрин решила поговорить с кем-то из детей, тогда молодой человек передал трубку 14-летней девочке, которая подтвердила слова Эгона.

Оказалось, что дети уже столько раз сбегали из патронатного дома с помощью Эгона, что заведующая уже не может назвать точную цифру.

Когда Луст приехала в учреждение, она узнала, что в тот день оттуда снова сбежали трое подростков, однако на этот раз Эгон точно не был с этим связан - за две недели до интервью его задержали.