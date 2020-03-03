Limon везет в Нарву новый русский фильм «Очень женские истории» и крутые призы
Наши дорогие читатели и почитатели! 13 марта мы не боимся пятницы и едем в город Нарва, чтобы там зажечь по-полной программе на самом Некислом кинопоказе страны с Limon.ee! В этот раз смотрим российский фильм «Очень женские истории».
Чего хотят женщины? Одни — безумной страсти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.
Это будет не показ, а сказка! Ведущий Эдгар Гергель развеселит гостей и подарит подарки, а сама картина заставит задуматься каждого в зале.
Смотрите трейлер и приобретайте билеты ЗДЕСЬ!
Внимание! Показ пройдет и в городе Тарту! 12 марта в 19:00.
ДО ВСТРЕЧИ 13 МАРТА В 19:00 В КИНОТЕАТРЕ APOLLO ASTRI.