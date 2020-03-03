Астрологи назвали три знака зодиака, которые сегодня разбогатеют.

Лев

Сегодняшний день может принести вам не просто деньги, а много денег, которые буквально сваляться на вас. Это может быть крупный выигрыш в лотерею, неожиданное наследство или возвращение крупного долга. Звезды сулят вам удачу и полосу везения.

Весы

У вас сегодня будет хороший день, когда вы сможете сбалансировать свою личную жизнь и доход. При правильной балансировке сил все ваши инвестиции окупятся сполна и превратятся в хороший заработок. При этом важно не браться за все дела одновременно, а выбирать только самые важные.

Тельцы