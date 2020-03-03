Вт, 3.03.2020
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Лобода в маске напугала поклонников, заговорив о коронавирусе

Светлана Лобода

ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

Популярная певица Светлана Лобода поддержала тенденцию звезд призывать поклонников соблюдать гигиену, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом, пишет Сегодня.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала ряд фотографий в черной защитной маске, которые были сделаны на фоне Лувра в Париже. По ее словам, самый популярный художественный музей в мире на данный момент закрыт для посещения.

Лувр закрыли. Все тревожнее ежедневные новости. Друзья, если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики, о безопасности в самолетах, о масках, санитайзерах. Сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена – это наше все,

– написала певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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