Гороскоп на 3 марта: совет для Скорпиона, а для Тельца разговор по душам

Овен

Если почувствуете, что ваш организм сигнализирует вам о каких-то проблемах, лучше не отмахивайтесь от них. Воспринимайте внимание окружающих как возможность хорошо провести время.

Телец

Проявите щедрость души, ведь дарить что-то или отдавать себя людям бывает приятнее, чем получать какие-то блага. Для вас это прекрасный день не только для активной деятельности, но и для разговора по душам.

Близнецы

Решайте проблемы по мере их появления, а не авансом. Не стоит придумывать себе ничего лишнего. Вы будете больше доверять своей интуиции, чем другим людям, и не пожалеете об этом.

Рак

Пришло время для преобразований и новых решений, а также для обновления круга общения. Судьба посылает вам сигналы – главное вовремя их распознать и правильно отреагировать. Не упустите свой шанс.

Лев

Вам будет тяжело переносить одиночество, зато вы сможете себя прекрасно проявить в коллективе. В этот день вы можете рассчитывать на какой-то денежный бонус. Это могут быть скидки, акции или выигрыш в лотерею.

Дева

Не ждите подарков от судьбы, а устраивайте их самостоятельно, причем не только для себя, но и для окружающих. Помогая другим, вы расположите к себе многих людей, но не стоит никому навязываться.

Весы

Если ваши личные отношения начали давать трещину, сегодня прекрасный день это исправить. Перемены во внешности будут вам к лицу, и вы получите в свой адрес комплименты. Не бойтесь экспериментов.

Скорпион

Несмотря на накопившиеся дела, постарайтесь все-таки найти время для духовных и творческих занятий. Посоветуйтесь сегодня с теми, кто является для вас авторитетом — их опыт вам пригодится.

Стрелец

Вместо переживаний о рабочих делах вам больше захочется делиться с коллегами впечатлениями. Покупки дня будут удачными, хотя и недешевыми. Но не стоит экономить на своем здоровье и удобствах.

Козерог

Эти лунные сутки могут стать для вас решающими в принятии важных решений. Общение с большим количеством людей в этот день вам будет в тягость. К вечеру захочется тишины и покоя.

Водолей

Сегодня вы будете нарасхват не только среди друзей и коллег, но даже у начальства. Звезды рекомендуют обратить внимание на мелочи, потому что из них складывается общая картина жизни.

Рыбы