Little Big представит Россию на «Евровидении»

Группа Little Big представит Россию на международном конкурсе «Евровидение - 2020», который пройдет в мае в Роттердаме. Об этом было объявлено в понедельник в эфире Первого канала.

«Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга», – объявил ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов.

Премьера песни состоится в ближайшие дни.

«Главное – любить свое дело и постоянно работать. Моя жизненная позиция – делай, что делаешь, и будь, что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на «Евровидении», но раз выпал – мы сделаем все, что в наших силах. А дальше - будь что будет», – сказал Первому каналу вокалист группы Илья Прусикин.

Little Big предстоит побороться за право выхода в финал. Согласно жеребьевке, российские участники выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Их соперниками станут артисты из Австралии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Македонии, Мальты, Норвегии, Румынии, Словении, Украины, Хорватии, Швеции.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 миллиона просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

«Евровидение»

65-й по счету конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом – «Откройся» (Open Up).