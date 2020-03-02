ФОТО ⟩ Внешность тяжелобольной Сельмы Блэр снова сильно изменилась

Недавно Сельма оказалась перед камерами папарацци в Лос-Анджелесе, где она проводила время со своей подругой. На снимках видно, что актриса была в очень хорошем настроении, а также приветствовала папарацци улыбкой.

Кроме того, в глаза бросается новая прическа Сельмы - седые волосы и короткая стрижка. Ранее Блэр уже комментировала сови изменения во внешности. «Выпадение волос на голове меня не беспокоит, но если волосы на моих бровях тоже выпадут, я заговорю по-другому», — открыто призналась актриса в прошлом году.

Сельма Блэр в 2020 году в Лос-Анджелесе. ФОТО: Scanpix/Broadimage

В прошлом у Сельмы были как светлые, так и темные волосы.

Кажется, что здоровье актрисы немного улучшилось. В прошлом году Сельма ходила с тростью, но на свежих фотографиях видно, что она может справиться и без нее.

«Я инвалид. Иногда я падаю. Я роняю вещи. Моя память рассеяна. Левая сторона моего тела спрашивает дорогу от сломанного GPS », — написал он в 2018 году в Instagram.

«Но мы делаем это. Я смеюсь и на самом деле не знаю, что я делаю, но я делаю все от меня зависящее».

Позже она заявила, что на самом деле симптомы заболевания проявлялись уже давно. «Я, вероятно, болею этим неизлечимым заболеванием уже 15 лет. Я чувствую облегчение, что, по крайней мере, я знаю. И я могу поделиться этим», - призналась актриса.

Сельма Блэр в 2010 году. ФОТО: SCANPIX/BuzzFoto.com

Селма Блэр снялась в таких известных фильмах, как «Хеллбой», «Блондинка в законе» и «Жестокие игры».