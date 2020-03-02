ЖУТКИЕ ПОДРОБНОСТИ ⟩ Очевидец в деталях описала последние часы жизни Дмитрия Марьянова

Волонтер Лебедева, проходящая главным свидетелем по делу о гибели артиста, находилась рядом с ним в момент смерти.
Волонтер Лебедева, работавшая в реабилитационном центре «Феникс» где проходил лечение актер Дмитрий Марьянов, рассказала РЕН ТВ о последних часах его жизни.
Женщина — главный свидетель в деле о гибели артиста. Она призналась, что тоже страдала алкоголизмом и находилась в «Фениксе» круглосуточно до января 2017 года. В реабилитационном центре Лебедева смогла избавиться от зависимости, а заодно получила образование по специальности «консультант по химической зависимости». После этого директор учреждения Оксана Богданова предложила ей остаться и работать с клиентами в качестве волонтера. В обязанности Лебедевой входило ведение утренних собраний и наблюдение за дисциплиной. Она также проводила различные мероприятия, такие как спортивный час и вокалотерапия, и помогала пациентам писать задания.
В октябре 2017 года волонтер познакомилась с поступившим в центр актером Дмитрием Марьяновым. Лебедева вспоминает, что страдавший алкоголизмом мужчина выглядел намного старше своих лет, у него было отекшее лицо, тряслись руки. Во время прогулки на улице кинозвезда рассказал, что сам не понимает, почему начал злоупотреблять спиртным, ведь его все устраивало в жизни. Волонтер пришла к выводу, что к алкоголю Марьянов пристрастился из-за постоянных стрессов, причина которых крылась в его профессии. Например, актер признался, что очень тяжело переносил драматические роли, где ему нужно было много плакать и переживать в кадре.
По словам Лебедевой, между 8 и 10 октября Марьянов просил у нее 50 граммов водки — говорил, что без этого ему тяжело выполнять письменные задания, потому что трясутся руки. Она отказала, объяснив, что он должен справиться с ситуацией, не прибегая к алкоголю. Постепенно состояние Дмитрия, по оценке волонтера, улучшалось, он стал активнее, выглядел отдохнувшим и бодрым, у него повысилось настроение. Артист даже стал рваться на гастроли.
Все изменилось 15 октября. В 10:20 утра Марьянов подошел к Лебедевой и пожаловался на сильную боль в спине. Предположил, что продуло, когда он смотрел фильм, сидя на подоконнике. Она ответила, что лекарств у нее нет, и посоветовала поискать мазь у других пациентов центра. Актер попросил позвонить его жене, чтобы она пригласила ему специалиста по мануальной терапии.
А через некоторое время Дмитрию Марьянову стало хуже. Он был очень бледен и, сидя на кровати, жаловался, что спина стала болеть сильнее. Лебедева измерила актеру давление, оно было пониженным, а пульс учащенным. Волонтер позвонила директору Оксане Богдановой. Та, по словам главного свидетеля, велела вызвать Марьянову «скорую помощь» и сообщить о его самочувствии супруге.
Лебедева дозвонилась Ксении Бик, которая якобы сказала вызывать медиков, если это необходимо. Против вызова «скорой», по словам волонтера, был сам Марьянов. Он просил супругу поторопиться и отправить к нему мануальщика. лебедева посоветовала кинозвезде полежать в консультантской комнате и предложила кофе. Актер согласился.
Тем временем Лебедева с водителем уехала за продуктами и вернулась уже в 18:30. Им сообщили, что состояние Марьянова ухудшилось. Пациент лежал в кровати, стонал и говорил, что у него немеет левая нога. По воспоминаниям волонтера, нога у него была «одеревеневшая» и «почему-то горячая».
Лебедева рассказывает, что попросила другого пациента вызвать «скорую», а сама тем временем попыталась измерить Дмитрию давление, но у нее ничего не получалось, так как аппарат давал сбой. И тут актер сообщил, что похожий приступ у него уже был раньше, только в тот раз немела другая нога. Тогда при обследовании у него обнаружили тромб.
По словам волонтера, она очень испугалась. Марьянов уже не мог встать с кровати. Человек, который вызывал «скорую», сообщил, что свободных машин у медиков нет. Тогда решено было везти больного навстречу скорой самостоятельно. Пациенты и волонтеры помогли артисту одеться и собрать вещи. До машины Марьянова донесли мужчины, которых он обхватил за плечи.
Как рассказывает Лебедева, уже в автомобиле она нашла в Интернете адрес больницы в Лобне, назвала его водителю и позвонила в службу «112», попросив связать ее с машиной «скорой помощи». Женщина сообщила диспетчеру, что они едут навстречу «скорой». Та ответила, что такой функции не существует и нужно либо дожидаться машины, либо отказываться от вызова. Тогда волонтер заявила, что они отказываются от вызова, поскольку уже находятся в пути.
В это время Марьянов был в сознании, он тяжело дышал, стонал и жаловался на боль в ноге. Лебедева пыталась успокоить актера — говорила, что они скоро доберутся до больницы, просила не нервничать и советовала глубоко дышать. Когда машина остановилась на светофоре, девушка спросила у Марьянова, как он себя чувствует. «Все! Я умираю!», — ответил Дмитрий Марьянов.
После этого актер больше не стонал и не жаловался на боли. Он сидел с закрытыми глазами. В это время навигатор начал давать сбои, из-за этого водитель сбился с пути. Автомобиль остановили сотрудники ДПС. Водитель попросил их помочь добраться до больницы. Марьянов в этот момент сидел не двигаясь, склонив голову вперед, на прикосновение полицейского и свет фонарика не реагировал, а изо рта актера текла слюна.
Полицейские включили проблесковые маячки на своей машине и велели ехать за ними. Марьянова довезли до больницы, быстро вытащить его из машины не получилось — его тело обмякло. Артиста посадили на коляску и повезли в здание. К этому моменту у него уже посинели губы. Врач в процедурном кабинете заявил, что Дмитрий уже не дышит, он скончался. На расспросы медика Лебедева ответила, что Марьянов — ее друг, и ему якобы стало плохо на даче, где они вместе отдыхали. Тот факт, что он находился в реабилитационном центре, девушка скрыла — по ее словам, чтобы соблюсти анонимность.
Адвокат руководителя «Феникаса» Оксаны Богдановой Игорь Баранов утверждает, что истинными являются первые показания. В реабилитационном центре не оказывались медицинские услуги, отмечает он, и учреждение не несло ответственности за жизнь и здоровье пациента.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал разрыв подвздошной вены — сосуда в области малого таза и большой потери крови. Перед смертью актер проходил лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре в подмосковном поселке Луговая. Его директору Оксане Богдановой предъявлено обвинение в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности.