ЖУТКИЕ ПОДРОБНОСТИ ⟩ Очевидец в деталях описала последние часы жизни Дмитрия Марьянова

Тем временем Лебедева с водителем уехала за продуктами и вернулась уже в 18:30. Им сообщили, что состояние Марьянова ухудшилось. Пациент лежал в кровати, стонал и говорил, что у него немеет левая нога. По воспоминаниям волонтера, нога у него была «одеревеневшая» и «почему-то горячая».

Лебедева рассказывает, что попросила другого пациента вызвать «скорую», а сама тем временем попыталась измерить Дмитрию давление, но у нее ничего не получалось, так как аппарат давал сбой. И тут актер сообщил, что похожий приступ у него уже был раньше, только в тот раз немела другая нога. Тогда при обследовании у него обнаружили тромб.

По словам волонтера, она очень испугалась. Марьянов уже не мог встать с кровати. Человек, который вызывал «скорую», сообщил, что свободных машин у медиков нет. Тогда решено было везти больного навстречу скорой самостоятельно. Пациенты и волонтеры помогли артисту одеться и собрать вещи. До машины Марьянова донесли мужчины, которых он обхватил за плечи.

Как рассказывает Лебедева, уже в автомобиле она нашла в Интернете адрес больницы в Лобне, назвала его водителю и позвонила в службу «112», попросив связать ее с машиной «скорой помощи». Женщина сообщила диспетчеру, что они едут навстречу «скорой». Та ответила, что такой функции не существует и нужно либо дожидаться машины, либо отказываться от вызова. Тогда волонтер заявила, что они отказываются от вызова, поскольку уже находятся в пути.

В это время Марьянов был в сознании, он тяжело дышал, стонал и жаловался на боль в ноге. Лебедева пыталась успокоить актера — говорила, что они скоро доберутся до больницы, просила не нервничать и советовала глубоко дышать. Когда машина остановилась на светофоре, девушка спросила у Марьянова, как он себя чувствует. «Все! Я умираю!», — ответил Дмитрий Марьянов.

После этого актер больше не стонал и не жаловался на боли. Он сидел с закрытыми глазами. В это время навигатор начал давать сбои, из-за этого водитель сбился с пути. Автомобиль остановили сотрудники ДПС. Водитель попросил их помочь добраться до больницы. Марьянов в этот момент сидел не двигаясь, склонив голову вперед, на прикосновение полицейского и свет фонарика не реагировал, а изо рта актера текла слюна.

Полицейские включили проблесковые маячки на своей машине и велели ехать за ними. Марьянова довезли до больницы, быстро вытащить его из машины не получилось — его тело обмякло. Артиста посадили на коляску и повезли в здание. К этому моменту у него уже посинели губы. Врач в процедурном кабинете заявил, что Дмитрий уже не дышит, он скончался. На расспросы медика Лебедева ответила, что Марьянов — ее друг, и ему якобы стало плохо на даче, где они вместе отдыхали. Тот факт, что он находился в реабилитационном центре, девушка скрыла — по ее словам, чтобы соблюсти анонимность.

Адвокат руководителя «Феникаса» Оксаны Богдановой Игорь Баранов утверждает, что истинными являются первые показания. В реабилитационном центре не оказывались медицинские услуги, отмечает он, и учреждение не несло ответственности за жизнь и здоровье пациента.