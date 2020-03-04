СМОЖЕТЕ И ВЫ! ⟩ Смотрите, какой восхитительный сюрприз этот мужчина советует сделать на 8 Марта любимым женщинам!

Переводится с французского как «тающий шоколад». Этот оригинальный и очень вкусный десерт представляет собой шоколадный кекс с жидким шоколадом внутри. При разрезании кекса из него вытекает шоколад, и очень трудно удержаться от этого гастрономического соблазна. Статистика показывает, что этот десерт любят 78% женщин. Поэтому мужчина, приготовивший фондан своей любимой женщине, всегда будет в выигрыше: его оценят, им восхитятся, его вознаградят!

Приготовить шоколадный фондан очень просто. Все составляющие продаются в каждом супермаркете. Как уверяет гастроэнтузиаст Александр Гнутов, который и предлагает этот восхитительный десерт, с приготовлением «шоколадного вулкана» справится любой мужчина. Даже самый неопытный в гастрономическом плане.

Подготовка - 20 мин

Выпекание - 9 мин

Отдых и сервировка - 6 мин

Вам понадобится

300 г 70% шоколада

250 г сливочного масла

300 г сахара

8 больших яиц

2 столовые ложки ванильного сахара

130 г муки

Cпособ приготовления

1. Разломайте на мелкие кусочки шоколад. Порежьте кубиками сливочное масло. Смешайте в емкости масло с шоколадом.

2. Поставьте емкость на водяную баню и дождитесь, пока все ингредиенты не растопятся. Водяная баня: ставите на плиту кастрюлю с водой, установите в нее кастрюлю (сотейник) поменьше. Меньший по диаметру сотейник поставьте в кастрюлю, когда вода в ней закипит.

3. Перемешайте массу и снимите ее с огня.

4. В другой емкости соедините яйца с сахаром и взбейте. Можно взбивать по старинке венчиком или в миксере.

5. Смешайте обе смеси (шоколадную и яичную) друг с другом.

6. Добавьте муку и хорошо перемешайте все ингредиенты.

7. Выложите тесто в специальные в виде цилиндра (кольца) формы, заполвнив примерно на две трети (тесто поднимется в процессе выпечки). Высота формочек составляет 5-8 см, диаметр 4-5 см.

8. Предварительно разогрейте духовку до 230°С (занимает около 40 минут) и на 8-9 минут поставьте туда формочки с тестом.

9. Очень важно не передержать десерт в духовке, иначе жидкая начинка затвердеет и получится обычный кекс, что, конечно же, тоже очень вкусно.

10. Дайте фонданам отдохнуть минут 5 и аккуратно, при помощи тонкого ножа, вынимайте их из форм. Украсить готовые фонданы можно на свой вкус: посыпать сахарной пудрой, положить ягоды, мороженое и взбитые сливки.