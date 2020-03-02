И ЭТО МОЖЕШЬ БЫТЬ ТЫ! ⟩ Назван ТОП-5 психопатов среди знаков Зодиака

Астрологи уверяют: зачастую конфликтные ситуации возникают именно с теми людьми, от которых меньше всего этого ожидаешь. Конечно, трудно сразу раскрыть сущность человека, однако узнать о нем больше возможно благодаря индивидуальному гороскопу, сообщает Mixnews.lv.

Так, специалисты по звездам назвали ТОП-5 психопатов среди знаков Зодиака.

1 место — Стрельцы. Родившиеся под этим знаком люди обладают большими умственными способностями и хитростью. Предчувствуя опасность, они всегда «нападают» первыми. К сожалению, Стрельцам не важно, кто перед ними: малознакомый человек или близкий родственник. Эти личности настолько уверены в своей правоте, что даже не пытаются выражаться цензурно. Главное для них — отстоять свою позицию. Даже в ущерб личным отношениям.

2 место — Овны. Агрессивные и горячие Овны готовы вступить в конфликт из-за малейшего пустяка. Люди, родившиеся под этим огненным знаком, будут доказывать свою правоту не только словом, но и делом. Во избежание плачевных последствий, окружающим лучше знать об этом нюансе.

3 место — Скорпионы. Нет ничего удивительного, что почетное третье место досталось именно Скорпионам. Ведь у них не только острый ум, но и язык. Они готовы «ужалить» кого угодно даже ради спортивного интереса. Скорпионы не просто любят ругаться, но и делают это с завидным постоянством.

4 место — Девы. Несмотря на нежное название этого знака Зодиака, на педантичность, практичность и спокойный характер, Девы очень опасны в ссоре. Эти люди всегда заранее просчитывают тот или иной вариант развития ситуации. На все вопросы у этих людей есть ответы, а на дерзкие замечания — колкие фразы, которые обязательно поставят обидчика на место.

5 место — Тельцы. Этот знак по праву можно назвать самым безобидным из всех представленных. Тельцов очень сложно вывести из себя, однако если это получилось сделать — быть беде. Они выскажут противнику все, что думают. Правда, после грандиозного скандала, Тельцы всегда чувствуют себя раздавленными и жалеют о произнесенном.